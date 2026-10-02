Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, sáng 2/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về hai dự án luật. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2023 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các quan điểm mới về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; khắc phục các bất cập trong thực tiễn và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện đầu tư kinh doanh, như các điều kiện về tên gọi đăng ký hoạt động xây dựng, đăng ký hoạt động, chứng nhận đào tạo đối với các sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân môi giới, quản lý và tư vấn bất động sản; cắt giảm một số thủ tục hành chính.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, dự thảo Luật hoàn thiện một số khái niệm về kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản, bất động sản có sẵn và bất động sản hình thành trong tương lai...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các cơ quan của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Xây dựng trong việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hai dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung trong hai dự thảo luật; đồng thời đánh giá hồ sơ hai dự án luật đã được chuẩn bị đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và có thể xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trước khi trình Quốc hội, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, tác động trực tiếp đến thị trường nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Các ý kiến đề nghị cần tập trung xem xét mức độ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong hai dự án luật, bảo đảm các quy định được xây dựng đầy đủ, thống nhất và không bỏ sót những vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Do hai dự án luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác, các đại biểu cũng lưu ý việc hoàn thiện hai dự thảo luật cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật khác có liên quan, trong đó có những luật được Quốc hội xem xét tại cùng kỳ họp.

Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung, các ý kiến cho rằng hai dự án luật có nhiều quy định mới, có khả năng tác động đáng kể đến đời sống xã hội, công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm các quy định vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa có tính khả thi trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở và thị trường kinh doanh bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu cũng đề nghị đánh giá cụ thể tính khả thi của các cơ chế, chính sách mới, nguồn lực bảo đảm thực hiện, mức độ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời rà soát các cơ chế ưu đãi, bảo đảm chính sách khi được luật hóa có thể triển khai hiệu quả trên thực tế.../.

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