Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và hội nghị trực tuyến với địa phương

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sau 9 tháng của năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số và ổn định kinh tế vĩ mô. Xung đột kéo dài tại một số khu vực tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là vận tải quốc tế, tạo sức ép đối với sản xuất, xuất khẩu, giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô. Chính sách thuế quan và điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, cũng tác động đến tăng trưởng toàn cầu và gia tăng sức ép lạm phát.

Ở trong nước, chúng ta đang quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển; trình cấp có thẩm quyền và ban hành các văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, minh bạch, xử lý các điểm nghẽn và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó, Chính phủ tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước, thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, xử lý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Chính phủ cũng đẩy mạnh hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, công tác văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đánh giá nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá cụ thể tình hình, xác định rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi; đồng thời xác định rõ quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu quý 4 và cả năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian còn lại của năm. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong 9 tháng qua, xác định những điểm mới, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong quý 4.

Đối với kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng lưu ý phân tích cụ thể những ngành, lĩnh vực, địa phương tạo động lực cho tăng trưởng để tiếp tục phát huy; đồng thời làm rõ những lĩnh vực, địa phương tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung, qua đó xác định những động lực cần tiếp tục khai thác trong quý 4 và cả năm.

Đối với các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô nguồn lực và các cơ chế đặc thù; xác định rõ nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Các địa phương cần tập trung các giải pháp có thể triển khai ngay nhằm thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, Thủ tướng chỉ đạo tập trung thảo luận các giải pháp tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu; xác định những dự án lớn phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, những công trình có thể hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng; xác định các thị trường xuất khẩu có khả năng mở rộng và các giải pháp kích thích sức mua trong nước; đồng thời phải gắn thúc đẩy tăng trưởng với tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về trách nhiệm tổ chức thực thi, đây là một trong những nội dung rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 Sáng 3/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.