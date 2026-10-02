Chính trị

Thư mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Nhân dịp Ngài Vyacheslav Volodin được bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Nhân dịp Ngài Vyacheslav Volodin được bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.

Trước đó, ngày 30/9, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX đã họp phiên toàn thể đầu tiên và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Hạ viện khóa mới.

Ông Vyacheslav Volodin - ứng cử viên do khối nghị sỹ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đề cử, đã tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện với 406 phiếu thuận trên tổng số 442 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Với kết quả này, ông Vyacheslav Volodin trở thành người đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện 3 khóa liên tiếp, sau các khóa VII và VIII trước đó. Ứng cử viên còn lại là Dmitry Novikov, đại diện cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), được 36 phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Điện mừng #Vyacheslav Volodin #Duma Quốc gia Nga Nga
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