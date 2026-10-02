Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện giữa hai dân tộc

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào diễn ra từ ngày 1 - 4/10, do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Bộ Công Thương Lào tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt" số 14.

Với chủ đề "Hoa đẹp Chăm Pa", Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức. Lần đầu tiên tại Hà Nội, các sản phẩm đặc trưng của hai nước cùng hội tụ tại không gian chung, trên tuyến phố Trung tâm của Thủ đô.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương.../.