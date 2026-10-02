Khám phá loạt công nghệ UAV nổi bật tại triển lãm quốc phòng ADEX 2026

ADEX 2026 diễn ta tại Baku, Azerbaijan quy tụ hơn 270 doanh nghiệp quốc phòng đến từ 29 quốc gia, giới thiệu nhiều công nghệ mới, trong đó UAV và hệ thống không người lái là điểm nhấn đáng chú ý.

Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế ADEX 2026 diễn ra tại Baku, Azerbaijan, từ ngày 30/9 đến 2/10, với sự tham dự của hơn 270 doanh nghiệp đến từ 29 quốc gia. Sự kiện giới thiệu nhiều sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ quốc phòng, trong đó các hệ thống không người lái thu hút sự quan tâm. Tập đoàn Unmanned Systems của Nga lần đầu giới thiệu tại ADEX một số mẫu UAV Supercam, trong đó có S350 và S180. Các sản phẩm được giới thiệu với khả năng trinh sát, giám sát, thu thập hình ảnh và truyền dữ liệu, cho thấy xu hướng mở rộng ứng dụng của công nghệ không người lái./.