Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên 2026: Cơ hội đưa "Đệ nhất danh trà" ra thế giới

Chiều ngày 1/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, hướng tới tôn vinh giá trị cây chè, quảng bá thương hiệu, kết nối văn hóa trà với phát triển kinh tế; mở rộng hợp tác về sản xuất, công nghệ, thương mại, du lịch và phát triển nông nghiệp bền vững.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 30/10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, với điểm nhấn là việc chính thức ghi danh Tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thái Nguyên hiện có khoảng 22.000 ha trà và định hướng mở rộng lên 25.000 ha. Festival lần này được kỳ vọng là cú hích để du lịch địa phương khởi sắc hơn nữa, khi gắn việc làm du lịch với văn hóa uống trà./.