Nghị quyết 57 đột phá chuyển đổi: Nâng cấp toàn diện quản trị số và kinh tế số

Nghị quyết 57-NQ/TW được áp dụng vào đời sống thông qua việc đưa công nghệ số và tiện ích thông minh vào hoạt động hành chính, kinh tế và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nghị quyết 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) được áp dụng vào đời sống thông qua việc đưa công nghệ số và tiện ích thông minh vào hoạt động hành chính, kinh tế và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Trong cải cách hành chính, việc xác thực qua VNeID thay thế giấy tờ truyền thống cùng dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp cắt giảm tối đa thời gian và chi phí. Tại các đô thị lớn, trung tâm điều hành thông minh đang quản lý hiệu quả giao thông, chiếu sáng và an ninh trật tự.

Ở lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt được thúc đẩy, chính quyền hỗ trợ tích cực người dân và tiểu thương đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Lĩnh vực y tế và giáo dục cũng cải tiến nhờ hồ sơ sức khỏe điện tử, học bạ số cùng các mô hình quản lý thông minh.

Cùng với đó, hệ thống chính trị tập trung xây dựng chính quyền số bằng cách chuẩn hóa quy trình, chuyển toàn bộ hoạt động quản lý, xử lý văn bản và ký số lên môi trường điện tử./.