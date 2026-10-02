Bí ẩn dải cá chết kéo dài 1km trên bờ biển Quảng Trị

Ngày 1/10, hàng loạt cá mòi nhỏ chết, dạt vào bờ biển Quảng Trị, có nơi kéo dài khoảng 1km. Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Hàng loạt cá mòi nhỏ chết, trôi dạt vào bờ biển tại hai xã Bắc Trạch và Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Riêng khu vực bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, cá chết trải dài khoảng 1km, tập trung sát mép nước.

Một số cá đã phân hủy, bốc mùi hôi. Người dân thu gom, chôn lấp để hạn chế ảnh hưởng môi trường. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc./.

Quảng Trị: Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.