Đắk Lắk tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Đắk Lắk duy trì đà phát triển với GRDP tăng 8,2%, song vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng trong quý IV.

Tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển. GRDP tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 16%.

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6,2%, lượng khách du lịch tăng gần 36% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 18/27 dự án động lực công nghiệp đã đi vào hoạt động, từng bước bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cùng với duy trì sản xuất, kinh doanh, Đắk Lắk tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư. Đến cuối tháng 9/2026, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260/396 dự án, đạt hơn 65%; còn 136 dự án đang tiếp tục được xử lý.

Đối với tài sản công sau sắp xếp, tỉnh đã có phương án xử lý, khai thác đối với 859/922 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt khoảng 93%. Đây là những kết quả quan trọng trong việc giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế 9 tháng vẫn thấp hơn 0,94 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Mức thiếu hụt chủ yếu tập trung ở khu vực công nghiệp-xây dựng, trong đó xây dựng đang là điểm nghẽn lớn nhất. Tăng trưởng ngành xây dựng trong 9 tháng chỉ đạt 3,95%, riêng quý 3 chỉ tăng 0,77%.

Trong khi đó, các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm cơ bản đạt hoặc vượt kịch bản. Điều này cho thấy áp lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành giá trị sản xuất thực tế.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng ước đạt khoảng 45.800 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm và khoảng 88% kịch bản 9 tháng. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch giao chi tiết. Khối lượng vốn cần giải ngân trong quý 4 còn rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều.

Thu ngân sách nhà nước cơ bản bám sát kịch bản, tuy nhiên thu tiền sử dụng đất mới đạt khoảng 2.924 tỷ đồng. Những hạn chế về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án đang tạo sức ép đáng kể đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Theo tính toán của tỉnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,02% trở lên, kinh tế Đắk Lắk phải tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý 4. Đồng thời, tỉnh cần phấn đấu thu ngân sách hơn 7.250 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên.

Quyết liệt thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng năm 2026 và triển khai chương trình công tác quý 4/2026, diễn ra ngày 1/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng vẫn thấp hơn kịch bản, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành khối lượng xây dựng, năng lực sản xuất thực tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước yêu cầu đặt ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh quý 4 phải là thời gian tăng tốc, chuyển hóa các nguồn lực thành kết quả thực tế. Các sở, ban, ngành và địa phương cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ còn lại của năm 2026, xác định rõ kết quả, sản phẩm, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027, không để xảy ra khoảng trống về đầu tư và động lực tăng trưởng giữa hai năm kế hoạch.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong số đó, ưu tiên cao nhất là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các nhiệm vụ còn lại của năm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Quang cảnh trung tâm Ngã Sáu, phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh tập trung quyết liệt tăng thu ngân sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khai thác tối đa các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch và không gian phát triển mới.

Việc nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh yêu cầu bảo đảm tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần duy trì ổn định đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đối với các dự án động lực, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải rà soát những công trình chưa đạt tiến độ hoặc chưa phát huy đầy đủ công suất; trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát sinh khối lượng xây dựng, sản lượng và doanh thu ngay trong quý 4.

Đặc biệt, đối với 9/27 dự án động lực công nghiệp chưa đi vào hoạt động, tỉnh yêu cầu bám sát tiến độ từng dự án, xác định rõ khả năng hoàn thành và mức đóng góp vào tăng trưởng trong năm 2026. Việc đưa các dự án vào vận hành không chỉ góp phần tăng năng lực sản xuất mà còn tạo thêm giá trị cho nền kinh tế trong giai đoạn nước rút.

Về công tác điều hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 theo yêu cầu "6 rõ". Đối với những chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực đạt thấp, cần xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu bám sát 9 nhóm chỉ tiêu được giao, xác định cụ thể từng công trình, dự án, cơ sở sản xuất và hoạt động kinh tế có khả năng tạo thêm khối lượng, sản lượng, doanh thu trong quý 4. Trọng tâm là những chỉ tiêu còn thấp, nhất là đầu tư, xây dựng và hình thành năng lực sản xuất mới.

Với yêu cầu tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý 4, Đắk Lắk đang đứng trước áp lực lớn trong việc hoàn thành mục tiêu cả năm. Việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công và khai thác các động lực tăng trưởng sẽ là những nhiệm vụ then chốt trong những tháng cuối năm 2026./.

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