Công nghệ

Amazon muốn chuyển nhượng số chip của Nvidia trị giá 8 tỷ USD

Kế hoạch bán chip nhằm củng cố bảng cân đối kế toán thông qua việc chuyển gánh nặng chi phí chip sang cho nhà đầu tư và áp dụng mô hình kinh doanh giảm sở hữu trực tiếp tài sản vật lý thâm dụng vốn.

Lê Minh
Trụ sở Amazon tại Seattle, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở Amazon tại Seattle, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tờ Financial Times (FT) ngày 1/10 dẫn lời các nguồn tin cho biết tập đoàn thương mại điện tử Amazon muốn chuyển nhượng số chip tiên tiến Grace Blackwell của Nvidia trị giá khoảng 8 tỷ USD cho các nhà đầu tư thông qua một pháp nhân mới.

Theo FT, Amazon dự định chuyển nhượng hàng nghìn chip Grace Blackwell cho một pháp nhân chuyên biệt và thuê lại các con chip AI tiên tiến vốn đang được sử dụng tại các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ từ chính pháp nhân nói trên. Tập đoàn đã thảo luận với các nhà đầu tư trong những tuần gần đây để thăm dò mức độ quan tâm đối với thương vụ này.

Kế hoạch bán chip của Amazon là nhằm củng cố bảng cân đối kế toán thông qua việc chuyển gánh nặng chi phí chip vốn không nhỏ sang cho nhà đầu tư và áp dụng mô hình kinh doanh giảm thiểu sở hữu trực tiếp các tài sản vật lý thâm dụng vốn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty vận hành trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn của Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các phương thức tài chính ít gây áp lực lên bảng cân đối kế toán để chi trả cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu khổng lồ. Phần lớn chi phí trung tâm dữ liệu là cho các loại chip tiên tiến dùng để huấn luyện các mô hình AI.

Amazon cho biết sẽ chi hơn 200 tỷ USD cho chi phí đầu tư trong năm nay, với phần lớn trong số đó sẽ được rót vào bộ phận điện toán đám mây Web Services để mua thêm chip và xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Amazon #Nvidia #Chuyển nhượng chip #Trung tâm dữ liệu #Mô hình kinh doanh giảm sở hữu Mỹ
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