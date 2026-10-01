OpenAI "bắt tay" Synopsys phát triển mô hình AI chuyên biệt thiết kế chip

Ngày 30/9, Synopsys, công ty sản xuất phần mềm phục vụ thiết kế chip máy tính, cho biết đã đạt thỏa thuận với OpenAI nhằm cùng phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho ngành công nghiệp chip, theo đó hai bên sẽ chia sẻ doanh thu từ sản phẩm.



Mô hình có tên GPT-Synopsys sẽ được huấn luyện và tinh chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ thiết kế chip. Đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman cho biết mô hình sẽ học cách sử dụng các công cụ phần mềm của Synopsys, hỗ trợ kỹ sư xử lý các bài toán tối ưu hóa trong quá trình thiết kế, qua đó có thể rút ngắn thời gian thiết kế từ vài tuần đến vài tháng.



Theo CEO Synopsys Sassine Ghazi, OpenAI sẽ trả phí đăng ký để huấn luyện mô hình sử dụng các công cụ của công ty. Khi khách hàng Synopsys sử dụng sản phẩm, hai bên sẽ chia sẻ doanh thu dựa trên mức độ mô hình giúp cải thiện thiết kế chip. Ông Ghazi cho biết Synopsys vẫn sẽ sử dụng các công cụ tính toán truyền thống để kiểm tra kết quả của GPT-Synopsys, nhằm xác nhận chip hoạt động đúng và bảo đảm độ chính xác của thiết kế.



Synopsys công bố thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh nhà đầu tư ngày 30/9, đồng thời dự báo doanh thu tài chính năm 2027 tăng 15%, cao hơn mức 11,19% mà các nhà phân tích dự báo. Cổ phiếu công ty có thời điểm tăng 7% sau thông báo./.

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