Bế mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28

Ngày 2/10, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA 28), với chủ đề “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững” đã tiếp tục các phiên thảo luận và bế mạc.

Hội nghị do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam tổ chức từ ngày 30/9 đến 2/10, có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, đến từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ 8 quốc gia ASEAN đã tham gia phiên báo cáo thảo luận với hai nhóm chuyên đề song song, gồm “ESG và lượng hóa giá trị xanh trong thẩm định giá” và “Thẩm định giá tài sản & dự án phục vụ tín dụng xanh và phát triển bền vững.”

Các phiên thảo luận đã tập trung vào việc nhận diện và lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như đánh giá tác động của các “yếu tố xanh” đến giá trị tài sản và dự án.

Theo các đại biểu, việc đưa các yếu tố ESG và các yêu cầu phát triển bền vững vào hoạt động thẩm định giá đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nghề nghiệp khi các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị ngày càng có thể tác động đến chi phí, rủi ro, khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế của tài sản. Vì vậy, việc nhận diện và lượng hóa phù hợp những yếu tố này trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình ước tính giá trị tài sản thẩm định giá.

Các đại biểu cũng cho rằng, thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực phân tích, đồng thời phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản.

Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hoàn thiện phương pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dữ liệu và duy trì các yêu cầu về tính minh bạch, độc lập, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực thẩm định giá.

Thông qua việc thúc đẩy trao đổi chuyên môn, hợp tác quốc tế và tiếp cận những phương thức mới trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các yếu tố phát triển bền vững, Hội nghị AVA 28 đã góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa lĩnh vực thẩm định giá, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và mô hình tăng trưởng xanh.

Qua đó, Hội nghị góp phần vào quá trình thực hiện các mục tiêu của Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và có trách nhiệm của nghề thẩm định giá trong khu vực ASEAN.

Sau các phiên thảo luận đã diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA 28), Việt Nam đã thực hiện nghi thức trao cờ và quyền đăng cai Hội nghị AVA lần thứ 29 cho Brunei.

Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN (gọi tắt là AVA) được thành lập vào tháng 6/1981 với 5 quốc gia sáng lập gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam (khi đó là Ban Vật giá Chính phủ, nay là Cục Quản lý giá-Bộ Tài chính) chính thức gia nhập AVA vào năm 1999.

Hiệp hội AVA tổ chức Hội nghị thường niên trên cơ sở luân phiên giữa các nước thành viên AVA và là sự kiện quan trọng nhất của AVA, nơi các thành viên trao đổi kiến thức, cập nhật chuẩn mực, nâng cao năng lực và kết nối chuyên môn giữa các nước thành viên và giữa thành viên AVA với các tổ chức, chuyên gia quốc tế về thẩm định giá trong khu vực và trên thế giới.

Kể từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã làm chủ tịch AVA 2 nhiệm kỳ (1999-2000 và 2014-2015) và đã tổ chức thành công 3 Hội nghị chính thức gồm AVA 12 năm 2002, AVA 18 năm 2014 và AVA 28 vào năm 2026./.

AVA28: Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững trong bối cảnh mới Hội nghị AVA28 tạo cơ hội để các thành viên Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng mới và nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

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