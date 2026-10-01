Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng xếp hạng 71 thế giới

Ngày 1/10, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) cho biết, tổ chức Global Financial Centres Index (GFCI) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các trung tâm tài chính trên toàn thế giới.

Tại bảng xếp hạng GFCI 40, VIFC-DN lần đầu tiên có mặt, đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu.

Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành, đồng thời phản ánh những nền tảng mà VIFC-DN và thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng để kết nối với dòng vốn, định chế và thị trường quốc tế.

Ông Đặng Đình Đức cũng cho rằng, vị trí 71/117 tại GFCI 40 là điểm khởi đầu và cũng là động lực để VIFC-DN tiếp tục đẩy nhanh hành trình hiện thực hóa một trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế, quyết tâm và khát vọng phát triển của Đà Nẵng, cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và các bộ, ngành, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và đối tác trong nước và quốc tế, VIFC-DN cam kết không ngừng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới và mở rộng kết nối toàn cầu, đồng thời đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai và phát triển hoạt động tại Đà Nẵng.

Mục tiêu không chỉ là tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh, mà còn hình thành một hệ sinh thái quốc tế nơi nhà đầu tư có thể làm việc hiệu quả, kết nối với nguồn lực chất lượng cao và phát triển trong một môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện, qua đó từng bước đưa quyết tâm xây dựng VIFC-DN trở thành một điểm kết nối mới giữa Việt Nam với dòng vốn, công nghệ và những sáng kiến tài chính của thế giới thành hiện thực.

Ngoài VIFC-DN, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cũng được xếp hạng thứ 67, đưa hai trung tâm tài chính của Việt Nam cùng hiện diện trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu.

Khác với một bảng xếp hạng chỉ dựa trên quy mô giao dịch hoặc lượng vốn, GFCI đánh giá năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính trên nhiều phương diện.

Bảng xếp hạng GFCI 40 kết hợp 144 yếu tố định lượng với 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp, tập trung vào năm nhóm nền tảng gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế.../.

Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gia nhập mạng lưới tài chính bền vững Đà Nẵng mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với UNDP, tiếp cận các mô hình tiên tiến, đồng thời triển khai các sáng kiến có khả năng tạo tác động thiết thực với kinh tế-xã hội.