TP Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (Global Financial Centres Index - GFCI 40), đạt 692 điểm và xếp thứ 67.

So với kỳ GFCI 39 công bố tháng 3/2026, Thành phố tăng 17 bậc và 27 điểm. Mức tăng thứ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh lớn thứ hai trong kỳ đánh giá này, sau Copenhagen với 19 bậc.

Kết quả mới nối tiếp bước tiến tại GFCI 39, khi Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Qua 2 kỳ công bố liên tiếp trong năm 2026, Thành phố đã tăng tổng cộng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

Diễn biến này cho thấy xu hướng cải thiện vị thế của Thành phố trong mạng lưới các trung tâm tài chính toàn cầu.

Trong giai đoạn này, song song với quá trình hoàn thiện nền tảng vận hành, VIFC-HCMC đã chủ động mở rộng kết nối và tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, tổ chức nghề nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, kỳ vọng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng lên. Thành phố Hồ Chí Minh còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong hai đến ba năm tới, với 34 lượt đề cập trong 24 tháng.

Kết quả này bổ sung một góc nhìn về triển vọng phát triển của Thành phố, bên cạnh sự cải thiện về điểm số và thứ hạng hiện tại.

Ở bảng xếp hạng FinTech, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên hạng 71. Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên được xếp hạng trong GFCI và đứng thứ 71/117 trung tâm tài chính trong bảng xếp hạng chính thức.

Việc cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng góp mặt trong GFCI 40 cho thấy mức độ hiện diện của Việt Nam trên bản đồ các trung tâm tài chính quốc tế đang được mở rộng.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam từng bước hình thành mạng lưới trung tâm tài chính có tính bổ trợ, với mỗi trung tâm phát huy những lợi thế riêng trong quá trình kết nối với thị trường và dòng vốn quốc tế.

Bối cảnh khu vực châu Á cũng có sự thay đổi, với điểm trung bình châu Á – Thái Bình Dương ở lần xếp hạng này tăng 1,48%, mức tăng cao nhất thế giới, trong khi mức tăng bình quân toàn cầu là 0,8%.

Trong ASEAN, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện xếp trên Bangkok (88), Jakarta (97) và Manila (101), nhưng vẫn cách xa Kuala Lumpur (39) và Singapore (4).

Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn, đối diện bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

GFCI 40 do Z/Yen và viện Phát triển Trung Quốc (CDI) thực hiện. Báo cáo dựa trên 144 chỉ số định lượng và 39.531 lượt đánh giá từ 6.147 chuyên gia, và được công bố tại đại hội thường niên WAIFC ở Busan.

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp cùng China Development Institute (Trung Quốc) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. GFCI 40 nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng chính thức.

GFCI kết hợp các dữ liệu định lượng với đánh giá của cộng đồng tài chính quốc tế. GFCI 40 sử dụng 144 yếu tố định lượng từ các nguồn dữ liệu bên thứ ba như Ngân hàng Thế giới, OECD và Liên hợp quốc, cùng 39,531 lượt đánh giá của 6,147 người tham gia khảo sát.

Các yếu tố được xem xét tập trung vào những nền tảng quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của một trung tâm tài chính, bao gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và danh tiếng./.

Kiến nghị gỡ vướng thủ tục gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế Doanh nghiệp cho rằng nếu áp dụng đầy đủ các điều kiện cấp phép như đối với một công ty chứng khoán mới, quá trình gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế có thể kéo dài và phát sinh thêm chi phí.