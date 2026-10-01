Hà Nội thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, đạt hơn 90% mục tiêu cả năm

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút vào Hà Nội từ đầu năm đến ngày 25/9/2026 đạt hơn 4,06 tỷ USD, tương đương 90,38% mục tiêu của cả năm (4,5 tỷ USD), theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

So với cùng kỳ năm 2025, tổng vốn FDI thu hút tăng 5,88%. Riêng trong tháng Chín, Hà Nội thu hút khoảng 329,94 triệu USD, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm ngoái và gần ba lần tháng 8/2026.

Trong tổng vốn FDI chín tháng, vốn đăng ký cấp mới đạt 675,96 triệu USD, vốn đăng ký tăng thêm đạt 690,88 triệu USD, trong khi vốn thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 2,7 tỷ USD.

Vốn đăng ký mới tăng mạnh

Trong tháng Chín, Hà Nội cấp mới 50 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 103,93 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng hơn hai lần, còn số vốn đăng ký gấp khoảng 10 lần.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 25/9, thành phố có 500 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 676 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn dự án mới vẫn có quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào thương mại và dịch vụ.

Riêng trong tháng Chín, hai dự án kinh doanh bất động sản có tổng vốn 93,7 triệu USD, chiếm hơn 90% tổng vốn đăng ký mới. Trong khi đó, 48 dự án còn lại có quy mô bình quân chỉ khoảng 210.000 USD mỗi dự án.

Hoạt động điều chỉnh tăng vốn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong tháng có 16 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 198,38 triệu USD. Đáng chú ý, ba dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thêm tổng cộng 188,49 triệu USD, mức tăng vốn lớn nhất của lĩnh vực sản xuất kể từ đầu năm.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với hơn 2,7 tỷ USD trong chín tháng, tương đương khoảng 66,4% tổng vốn FDI. Theo Sở Tài chính, điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm đến việc tham gia vào các doanh nghiệp Việt Nam hiện hữu và các thương vụ mua bán, sáp nhập.

Tuy nhiên, dòng vốn này phụ thuộc khá lớn vào một số giao dịch quy mô lớn. Hai giao dịch mua cổ phần và phần vốn góp từ đầu năm đã có tổng giá trị trên 2 tỷ USD.

Khoa học, công nghệ dẫn đầu về vốn

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút nhiều vốn nhất trong chín tháng, với hơn 2,24 tỷ USD, chiếm khoảng 55% tổng vốn FDI, chủ yếu thông qua các giao dịch góp vốn, mua cổ phần quy mô lớn.

Tiếp theo là kinh doanh bất động sản với khoảng 394 triệu USD, thông tin và truyền thông 352 triệu USD, thương mại bán buôn và bán lẻ 247 triệu USD, công nghiệp chế biến, chế tạo 232 triệu USD, cùng lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải với khoảng 220 triệu USD.

Riêng trong tháng Chín, công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên dẫn đầu với gần 189,5 triệu USD, chiếm hơn 57% tổng vốn thu hút trong tháng. Bất động sản đứng thứ hai với gần 98,6 triệu USD.

Theo đánh giá của thành phố, cơ cấu FDI đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số và nghiên cứu và phát triển (R&D), phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Vốn FDI thực hiện cũng duy trì đà tăng. Trong tháng 9, vốn thực hiện ước đạt gần 46 triệu USD, gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đạt gần 1,36 tỷ USD, tăng 27,52% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 85% kế hoạch năm.

Sở Tài chính cho biết hoạt động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn nhìn chung ổn định, nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường. Từ đầu năm đến ngày 25/9, thành phố cũng không ghi nhận dự án FDI nào tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn.

Còn thiếu các dự án công nghệ cao quy mô lớn

Mặc dù kết quả thu hút vốn khá tích cực, Hà Nội vẫn chưa có nhiều dự án công nghệ cao quy mô vốn lớn đăng ký mới.

Một trong những khó khăn chính là quỹ đất sạch dành cho các dự án công nghệ cao còn hạn chế. Nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ số và công viên số vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng nên chưa sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư.

Các dự án ngoài khu công nghiệp và khu công nghệ cao cũng gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, trong khi chi phí thuê đất, logistics và nhân công có xu hướng tăng. Một số dự án lớn sử dụng đất còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đất đai.

Trong tháng Chín, Sở Tài chính tiếp nhận và giải quyết khoảng 400 hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Toàn bộ hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, không có trường hợp quá hạn.

Thành phố cũng tiếp tục thúc đẩy xúc tiến đầu tư và triển khai 50 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Hướng tới mục tiêu 4,5 tỷ USD

Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 4,5 tỷ USD vốn FDI trong năm nay. Với hơn 4,06 tỷ USD đã thu hút đến ngày 25/9, thành phố cần thêm khoảng 433 triệu USD trong ba tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu.

Dư địa thu hút vốn được kỳ vọng chủ yếu ở các dự án công nghệ cao, công nghiệp và công nghệ số. Thành phố đang tiếp nhận, thẩm định sáu dự án FDI sử dụng đất với tổng vốn dự kiến tăng thêm khoảng 816,5 triệu USD. Trong đó, ba dự án với tổng vốn tăng thêm khoảng 431 triệu USD đã được trình UBND thành phố và đang được áp dụng thủ tục "làn xanh" trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, đồng thời xúc tiến đầu tư với các tập đoàn công nghệ lớn như AMD, Intel, Samsung và Nvidia.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và đẩy nhanh phát triển hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trọng tâm thu hút FDI sẽ hướng tới các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và hạ tầng thông minh, qua đó nâng cao chất lượng và tính bền vững của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Thủ đô./.