Hải Phòng thu hút hơn 3,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng, trong tháng 9/2026, thành phố thu hút 180,6 triệu USD vốn FDI, bằng 68,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng vượt đáng kể kịch bản đề ra là 130 triệu USD.

Tính chung quý 3, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn thành phố ước đạt 428 triệu USD, cao hơn 53 triệu USD so với kịch bản quý (375 triệu USD), tương đương 114,1% kế hoạch quý. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kết quả này bằng 51%.

Lũy kế 9 tháng, tổng vốn FDI trên toàn thành phố đạt 3.638,3 triệu USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 93,3% kế hoạch cả năm, tương ứng kế hoạch thu hút 3,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, phần lớn dòng vốn FDI tiếp tục tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện tại khu vực này trong 9 tháng ước đạt 3.303,6 triệu USD, chiếm khoảng 90,8% tổng vốn FDI của thành phố. Khu vực ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 334,7 triệu USD.

Những con số trên cho thấy khu vực công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài của Hải Phòng. Đây cũng là khu vực có điều kiện thuận lợi về hạ tầng sản xuất, logistics và kết nối giao thông, phù hợp với các dự án quy mô lớn.

Nếu duy trì được tiến độ thu hút vốn trong những tháng cuối năm, Hải Phòng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu FDI 3,8 đến 4,3 tỷ USD đề ra cho năm 2026.

Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng cùng quỹ đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là những lợi thế quan trọng của thành phố trong cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế.

Bên cạnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp góp phần tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đối với Hải Phòng, thu hút FDI không chỉ được đặt trong mục tiêu gia tăng quy mô vốn mà còn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn. Thành phố có định hướng ưu tiên các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng và khả năng tạo liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng lớn, việc duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của Hải Phòng. Dòng vốn FDI, cùng với nguồn lực đầu tư trong nước, được kỳ vọng tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Với hơn 3,6 tỷ USD FDI thu hút trong 9 tháng, Hải Phòng đã hoàn thành phần lớn kế hoạch cả năm. Kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển, qua đó hướng dòng vốn quốc tế vào các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao./.

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng quý 4 đạt 14,5% Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung đánh giá mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,5% là thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tập trung cao độ trong những tháng cuối năm.

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