Ninh Bình số hóa các ngành kinh tế, xây dựng và kết nối, chia sẻ dữ liệu

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10); ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S và phát động tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số.”

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh, để chuyển đổi số thành công, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là chính sách đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số.

Đồng thời, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, phủ sóng thông tin di động băng rộng 5G; số hóa các ngành kinh tế, xây dựng và kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Khẳng định việc đưa IOC và NinhBinh-S vào vận hành thử nghiệm là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đề nghị triển khai thực chất “Bộ học liệu đa phương tiện”, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành và được cấp chứng nhận trước ngày 30/11/2026; đồng thời củng cố Tổ công nghệ số cộng đồng, các Điểm hỗ trợ chuyển đổi số; đẩy mạnh sử dụng NinhBinh-S, VNeID, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và phòng ngừa lừa đảo trên môi trường số; đánh giá thực chất hiệu quả sử dụng, khả năng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân đối với 13 đơn vị thử nghiệm.

Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất, kết nối, liên thông; khai thác hiệu quả 7 kịch bản với 92 chỉ số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trách nhiệm người đứng đầu gắn với chất lượng dữ liệu, hiệu quả khai thác IOC, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình được triển khai đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" được thực hiện đúng tiến độ, với 275 nhiệm vụ cập nhật, không có nhiệm vụ quá hạn; 100% chỉ tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt hoặc vượt kế hoạch.

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 4/34, Chỉ số Đánh giá chuyển đổi số (DTI) xếp thứ 12/34, Chỉ số Đổi mới sáng tạo xếp thứ 15/34, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,61/100 điểm.

Công tác cải cách, số hóa thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực: 100% thủ tục đủ điều kiện (2.026 thủ tục) được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98%, giải quyết đúng hạn trên 98,5%, thanh toán trực tuyến 96%, tái sử dụng dữ liệu số hóa trên 96%.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đã kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); xây dựng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành gồm 92 chỉ số.

Về xã hội số, trên 98% Tổ công nghệ số cộng đồng được kiện toàn, hơn 1.000 Điểm hỗ trợ chuyển đổi số được phê duyệt.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục được đẩy mạnh, với gần 2 triệu thửa đất được làm sạch dữ liệu và hơn 19.000 mẫu ADN được thu thập; 98,2% công dân từ 6 tuổi trở lên có thẻ căn cước; 80% công dân từ đủ 6 tuổi có tài khoản định danh điện tử mức 2.../.

Phú Thọ khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

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