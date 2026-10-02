Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nắm bản quyền, giao địa phương in ấn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản giao các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án được giao tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền, trong đó có việc chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu nghiên cứu giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa; đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa, cắt giảm khâu trung gian, đảm bảo tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm quyền truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giao Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027./.

Cả nước thiếu 4 triệu bản sách giáo khoa: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của nhà xuất bản chưa đầy đủ.