Tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai tại 8 trường học

Ngày 1/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố Kết luận thanh tra số 33/KL-TTT ngày 24/9/2026 về thanh tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại 8 trường học trên địa bàn; thời kỳ thanh tra từ năm 2021-2025.

Qua kết quả thanh tra tại: Trường Trung học phổ thông Hoài Ân, Trường Trung học phổ thông Xuân Diệu, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Trường Trung học phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông An Lão đã phát hiện nhiều sai phạm, hạn chế, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 450,5 triệu đồng chi sai quy định.

Nhiều hạn chế trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Kết luận thanh tra ghi nhận, các trường cơ bản thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng kiểm tra, đánh giá học sinh, thực hiện lưu trữ hồ sơ và triển khai hoạt động giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra cũng phát hiện nhiều tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức dạy học. Việc phổ biến, quán triệt các văn bản tại một số trường chủ yếu dừng ở truyền tải nội dung, chưa tổ chức nghiên cứu chuyên sâu để cán bộ, giáo viên hiểu rõ và thực hiện thống nhất.

Về cơ sở vật chất và nhân sự, một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, diện tích phòng học chưa bảo đảm mức tối thiểu; thư viện chưa đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, thiếu nhân viên thiết bị và giáo viên.

Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại một số trường chưa bảo đảm tần suất ít nhất một lần trong hai tuần; hồ sơ tổ chuyên môn chưa đúng thể thức.

Một số trường chưa xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù. Việc kiểm tra sổ ghi đầu bài của hiệu trưởng tuy được thực hiện định kỳ nhưng chưa có nhận xét, đánh giá cụ thể về hoạt động dạy học của giáo viên và tình hình lớp học.

Trong tổ chức giảng dạy và kiểm tra, đánh giá, một số trường phân công chuyên môn khiến giáo viên có giờ dạy vượt định mức nhưng việc thanh toán tiền dạy thêm giờ chưa bảo đảm quy định. Một số giáo viên chưa có cam kết về tính khách quan, bảo mật và chính xác của đề kiểm tra; việc đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành chưa có hướng dẫn, tiêu chí cụ thể. Công tác in sao đề kiểm tra bên ngoài nhà trường cũng chưa bảo đảm tính bảo mật.

Ngoài ra, một số trường chưa quy định hình thức rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh, hồ sơ rèn luyện chưa đầy đủ thủ tục. Công tác kiểm tra nội bộ tại một số đơn vị còn hạn chế, một số văn bản ban hành chưa đúng thể thức và đóng dấu chưa đúng quy định.

Kiến nghị thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai

Đáng chú ý, trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện một số trường chi sai quy định, kiến nghị thu hồi tổng số tiền 450.507.189 đồng.

Trong đó, khoản chi sai chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm 2021 đến 2024 là 387.750.789 đồng. Các khoản chi sai chế độ bồi dưỡng tiết giảng thực hành cho giáo viên môn Giáo dục thể chất là 34.936.800 đồng và bồi dưỡng giờ giảng cho giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh là 27.819.600 đồng.

Đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công, một số trường còn tình trạng bàn ghế học sinh không đúng quy cách, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, thay thế; tường rào bị đổ do sạt lở nền đất nhưng chưa khắc phục.

Một số trường chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với diện tích một số công trình và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, một số thiết bị, vật tư dạy học không còn nhu cầu sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản. Hóa chất được cấp không sử dụng, để lâu hết hạn, đến năm 2025 mới tiến hành thanh lý, làm phát sinh thêm chi phí tiêu hủy.

Một số phòng công vụ không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí sửa chữa, bảo quản. Tài sản cố định, máy móc, thiết bị hư hỏng không thể sửa chữa và sách, thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng chưa được lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và khắc phục sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu do Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công chưa chặt chẽ.

Một số tập thể, cá nhân tham mưu, đề xuất còn để xảy ra sai sót. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Trách nhiệm được xác định thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực và các tập thể, cá nhân có liên quan trong các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các trường thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tổng số tiền hơn 450,5 triệu đồng đã chi sai quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Các trường cũng được yêu cầu tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, bố trí nhân sự phù hợp; rà soát, đề xuất thanh lý hoặc chuyển giao những tài sản, thiết bị, hóa chất không còn nhu cầu sử dụng nhằm tránh lãng phí. Đồng thời, tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh kiến nghị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo các trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

Ngày 28/9/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 4096/QĐ-UBND, thống nhất nội dung kết luận thanh tra và giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận theo quy định của pháp luật./.

Kiến nghị chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm trong cổ phần hóa công ty càphê Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần càphê Gia Lai chi trả chế độ ngừng việc, thôi việc cho người lao động theo quy định; tính toán bồi thường cho các hộ nhận khoán đối với tài sản đủ điều kiện.

​

​