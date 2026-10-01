Quảng Ninh: Xử lý nghiêm vụ việc giáo viên tiểu học có hành vi không chuẩn mực

Liên quan đến vụ việc một giáo viên có hành vi không chuẩn mực xảy ra tại Trường Tiểu học Cái Rồng, Đảng ủy đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có công văn số 1220-CV/ĐU ngày 30/9/2026 yêu cầu Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 29/9, Trường Tiểu học Cái Rồng có Báo cáo số 602/BC-THCR phản ánh vụ việc liên quan đến giáo viên N.T.Y có hành vi không chuẩn mực trong môi trường giáo dục.

Nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm đối với giáo viên này, đồng thời thành lập Tổ xác minh để làm rõ sự việc.

Nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh toàn bộ nội dung phản ánh một cách khách quan, chính xác; xác định rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Trường hợp xác định có vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức xử lý cao nhất trong khung quy định để bảo đảm tính răn đe, giáo dục, tuyệt đối không bao che hay xử lý không đúng mức. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động thông tin, phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh để ổn định tình hình, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học trên địa bàn.

Kết quả xác minh, xử lý vụ việc cùng trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan phải báo cáo về Đảng ủy đặc khu Vân Đồn./.

Xác minh, làm rõ vụ việc một hiệu trưởng có hành động và lời nói thiếu chuẩn mực Bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, có hành động lấy tay đập bàn, ném cốc nước xuống đất và lời nói thiếu chuẩn mực xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025.