Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các hoạt động được triển khai từ ngày 25/9 đến 5/12, trong đó tháng 11 là thời điểm cao điểm với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức tại các địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời gắn với các sự kiện như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong tháng 11

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại Đà Lạt. Sự kiện được tổ chức theo hướng tăng cường giao lưu nghệ thuật, tạo không gian để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, biểu diễn, đồng thời góp thêm một sản phẩm văn hóa-du lịch cho thành phố cao nguyên.

Ngay sau đó, từ ngày 16 đến 20/11, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ được tổ chức. Đây là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, giới thiệu những tiết mục nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các chương trình quy mô lớn, Lâm Đồng dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết hợp hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Các hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động trong thời điểm Đà Lạt bước vào mùa lễ hội, đồng thời kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động du lịch.

Quảng trường Lâm Viên là một trong những điểm đến nổi bật của Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Tại các địa phương, nhiều hoạt động trình diễn, trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa cũng được tổ chức. Tuần phim, triển lãm sách, ảnh, các chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch sẽ tạo thêm cơ hội để du khách tiếp cận những nét đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng.

Các hoạt động thể dục, thể thao cũng được đưa vào chuỗi chương trình. Trong đó, Giải chạy bộ Lâm Đồng Trail được kỳ vọng kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe, giao lưu cộng đồng và khám phá cảnh quan thiên nhiên, góp phần tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách.

“Ngàn sắc áo dài” tại Quảng trường Lâm Viên

Đáng chú ý trong chuỗi hoạt động là chương trình mít tinh, diễu hành áo dài với chủ đề “Ngàn sắc áo dài-Lan tỏa văn hóa Việt”, dự kiến có khoảng 1.000 người tham gia tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Chương trình hướng đến tôn vinh áo dài-trang phục gắn với hình ảnh người Việt-thông qua hoạt động trình diễn và diễu hành trong không gian trung tâm của thành phố. Sự kiện cũng được kỳ vọng tạo hình ảnh trực quan, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình tập trung tại Đà Lạt, kế hoạch của tỉnh yêu cầu các hoạt động được triển khai rộng tại cơ sở, khu dân cư, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia. Việc tổ chức được định hướng theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; trong đó người dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng.

Diễu hành xe đạp hoa tại đêm nghệ thuật Bế mạc Festival hoa Đà Lạt 2024. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm tạo thêm những chương trình sinh hoạt văn hóa mà còn hướng tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, thể thao và du lịch, những nét đặc trưng về văn hóa, con người và cảnh quan Lâm Đồng được giới thiệu rộng hơn đến công chúng.

Việc gắn các hoạt động văn hóa với du lịch cũng được xem là một hướng để tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Những chương trình trải nghiệm văn hóa tại cơ sở lưu trú, các sự kiện nghệ thuật, triển lãm, hoạt động thể thao và lễ hội có thể tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời khám phá nhiều hơn đời sống văn hóa địa phương.

Chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 25/9 đến 5/12, với cao điểm trong tháng 11, cũng tạo sự kết nối giữa nhiều sự kiện văn hóa quan trọng. Qua đó, Lâm Đồng hướng tới xây dựng không gian văn hóa đa dạng, trong đó di sản, nghệ thuật, thể thao và du lịch cùng tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời giới thiệu những giá trị riêng của vùng đất cao nguyên đến với du khách trong nước và quốc tế./.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thủ tướng yêu cầu tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).