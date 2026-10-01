Lụa Bảo Lộc và ký ức Huế xuất hiện ấn tượng trên sàn diễn Paris Fashion Week

31 thiết kế trên nền lụa Bảo Lộc kể một cơn mưa Huế tại Paris Fashion Week. Nguyễn Phúc Tuấn đưa ký ức Cố đô, chất liệu Việt và kỹ nghệ thủ công vào một cuộc đối thoại mới với thời trang quốc tế.

Có những chất liệu chỉ cần chạm vào hay nghe tên gọi đã gợi cả một vùng đất. Với Nguyễn Phúc Tuấn, lụa tơ tằm Bảo Lộc là một chất liệu như thế. Nhưng tại Paris, nhà thiết kế này không chọn để lụa kể câu chuyện về chính nó. Anh dựng lên trên nền lụa ấy một cơn mưa Huế, đưa ký ức về Cố đô đi qua cấu trúc thời trang đương đại rồi đặt nó giữa một không gian đậm chất Pháp.

Tối 30/9, tại Maison de l’Amérique Latine trên đại lộ Saint-Germain, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập thứ sáu - “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” - trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027.

Đáng chú ý, anh đưa toàn bộ 31 thiết kế lên sàn diễn thay vì 25 như dự kiến, trong lần ra mắt công chúng Paris. Đây cũng là lần đầu hành trình sáng tạo gắn với Huế, lụa Bảo Lộc và những ký ức rất riêng của nhà tạo mẫu được đặt vào một trong những không gian thời trang có tính biểu tượng của thế giới.

Khi mưa Huế bước lên sàn diễn Paris

“Vũ khúc cố đô” bắt đầu từ một cách chơi chữ rất Huế: “vũ” vừa là mưa, vừa là vũ điệu. Nguyễn Phúc Tuấn không nhìn mưa như một phong cảnh để minh họa, mà như một chuyển động có nhịp điệu, có cao trào và sự hồi sinh.

Bởi thế, 31 thiết kế được chia thành ba hồi: Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ. Từ khoảng lặng trước cơn mưa, bộ sưu tập đi vào vùng tối của mây giông rồi mở ra ánh sáng sau cơn mưa.

Thiết kế áo dài cách tân trắng, với phom dài, cổ cao và bề mặt đính kết tinh tế mở màn show diễn. (Ảnh: NVCC)

Khởi Vũ mở màn bằng thiết kế áo dài cách tân trắng, với phom dài, cổ cao và bề mặt đính kết tinh tế. Những gam trắng, beige, vàng mỡ gà và xanh nhạt gợi bầu trời Huế trước cơn mưa.

Sang Chính Vũ, đường nét trở nên sắc hơn, phom dáng có cấu trúc hơn, màu đen, xanh rêu, tím than và bạc phủ lên những thiết kế như một màn mưa dày. Đến Quang Vũ, ánh sáng trở lại qua vàng gold, hồng phấn, tím pastel, xanh sương và trắng ngà.

Song đáng chú ý là cách Nguyễn Phúc Tuấn chuyển hóa những hình ảnh ấy thành thời trang. Mây không còn là mây, mà trở thành những khối phom; chuồn chuồn được cắt thủ công từ organza; cỏ lau hiện lên bằng lông vũ nhuộm màu; những chuỗi pha lê buông khỏi thân váy trở thành những hạt mưa đang chuyển động theo cơ thể.

Kết thúc hành trình là chiếc váy cưới trắng bằng taffeta tơ tằm Bảo Lộc. Nếu áo dài trắng mở màn là hình ảnh trước cơn mưa, chiếc váy cưới khép lại bộ sưu tập mang theo trạng thái khác: rộng mở, nhẹ nhõm và trong trẻo sau giông bão.

Ba chương vì thế không đơn thuần là ba phần trình diễn, chúng tạo thành một đường dây cảm xúc hoàn chỉnh, nơi màu sắc, phom dáng và kỹ thuật đính kết cùng thay đổi theo một cơn mưa.

Toàn bộ 31 thiết kế sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc với nhiều chất liệu như organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. (Ảnh: NVCC)

Lụa Bảo Lộc và “cuộc chơi” phom dáng

Nếu Huế là linh hồn của bộ sưu tập, thì lụa Bảo Lộc chính là vật liệu để ký ức ấy có thể thành hình.

Toàn bộ 31 thiết kế sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc với nhiều chất liệu như organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa.

Đây không phải lựa chọn mang tính trang trí hay câu chuyện “chất liệu Việt” được đặt thêm vào. Bởi Lụa Bảo Lộc được sử dụng xuyên suốt, trở thành nền tảng vật chất của cả bộ sưu tập.

Lựa chọn này cũng là bài toán không dễ. Bởi lụa có độ mềm, rủ và khả năng bắt sáng riêng, trong khi tư duy thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn lại bắt đầu từ kiến trúc: tỷ lệ trước hoa văn, cấu trúc trước trang trí, hệ khung trước bề mặt.

Anh phải tìm cách để lụa có thể đứng trong cấu trúc mà không đánh mất độ mềm vốn có. “Lụa không thể bị ép cứng như vải châu Âu, và phom dáng cũng không thể buông lỏng chỉ để chiều lụa,” nhà thiết kế chia sẻ.

Những nguyên tắc về dựng phom, tỷ lệ và cấu trúc của thời trang phương Tây được chọn đặt cạnh một vật liệu có “tính khí” rất khác: lụa Việt. (Ảnh: NVCC)

Đây có lẽ là điểm thú vị nhất trong cuộc đối thoại Việt – Pháp của “Numéro 6.” Paris không chỉ là địa điểm để một thương hiệu Việt trình diễn. Những nguyên tắc về dựng phom, tỷ lệ và cấu trúc của thời trang phương Tây được chọn đặt cạnh một vật liệu có “tính khí” rất khác: lụa Việt.

Cuộc giao thoa ấy tạo nên từ cách nhà thiết kế xử lý vật liệu, nơi những giá trị Việt được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang thay vì chỉ hiện diện qua các biểu tượng.

Huế đi xa bằng ký ức và kỹ nghệ thủ công

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn và từng học kiến trúc tại Huế, Nguyễn Phúc Tuấn có mối quan hệ đặc biệt với Cố đô. Nhưng những ký ức ấy bước vào “Numéro 6” không bằng cách sao chép hoa văn cung đình hay tái hiện hình ảnh Huế quen thuộc.

Cơn mưa trong bộ sưu tập là mưa của đứa trẻ đạp xe quanh Đại Nội sau giờ học, của cỏ lau bên sông Hương, những đàn chuồn chuồn bay thấp trước giông và chiếc áo mưa đen của mẹ trên yên xe.

“Tôi không mượn cơn mưa để làm một chủ đề cho đẹp. Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực,” nhà thiết kế bày tỏ.

Kỹ thuật dựng phom 3D, xếp lớp, cắt chéo, tạo hình lông vũ, cắt voan bằng tay và vẽ sơn dầu trên lụa cùng hiện diện trong bộ sưu tập. (Ảnh: NVCC)

Chính ký ức riêng giúp Huế hiện diện trong các thiết kế tránh cảm giác minh họa di sản. Cuộc đối thoại với Paris cũng từ đó trở nên tự nhiên hơn. Với Nguyễn Phúc Tuấn, mối liên hệ giữa hai vùng đất vốn đã hiện diện trong kiến trúc Huế, từ cầu Trường Tiền gắn với tên tuổi Eiffel đến Điện Kiến Trung mang ảnh hưởng kiến trúc Pháp. Lần này, anh tiếp nối dòng chảy ấy bằng lụa, phom dáng và kỹ thuật thủ công.

Tinh thần đó được thể hiện rõ ở “Merci Paris,” một trong những thiết kế dụng công nhất của bộ sưu tập. Từ cấu trúc áo yếm truyền thống, Nguyễn Phúc Tuấn phát triển thành đầm dạ hội cổ yếm phủ kim sa vàng. Trên tà váy, bốn công trình Eiffel, Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được tạo hình bằng pha lê và kim sa, mất khoảng hai tháng để hoàn thiện thủ công.

Cũng như nhiều thiết kế khác, phần đính kết được xử lý bằng tay. Những mảng pha lê được nối vào khung kẽm không gỉ rồi cố định lên thân áo bằng các mũi chỉ, tạo thành những chuỗi hạt chuyển động theo bước chân người mặc.

Kỹ thuật dựng phom 3D, xếp lớp, cắt chéo, tạo hình lông vũ, cắt voan bằng tay và vẽ sơn dầu trên lụa cùng hiện diện trong bộ sưu tập. Nguyễn Phúc Tuấn tiết lộ nhiều thiết kế được làm lại hai, thậm chí ba lần để đạt đúng cấu trúc mà nhà anh mong muốn.

Với “Numéro 6,” thủ công không phải một chi tiết nhằm tăng vẻ xa xỉ. Nó là phương pháp tạo hình, đồng thời là cách Nguyễn Phúc Tuấn giữ cho lụa, ánh sáng và chuyển động có được vẻ sống động riêng trên cơ thể người mặc.

“Merci Paris,” một trong những thiết kế dụng công nhất của bộ sưu tập. Cấu trúc áo yếm truyền thống được phát triển thành đầm dạ hội cổ yếm phủ kim sa vàng. Trên tà váy, bốn công trình Eiffel, Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được tạo hình bằng pha lê và kim sa, mất khoảng hai tháng để hoàn thiện thủ công. (Ảnh: NVCC)

Sau đêm diễn, bộ sưu tập tiếp tục được trưng bày từ ngày 2-3/10 tại showroom Barocc’o, khách sạn Le Meurice Paris, để công chúng và giới mộ điệu có thêm thời gian ngắm chi tiết những bề mặt lụa, đường đính kết và cấu trúc tạo nên từng thiết kế.

Từ Paris, câu chuyện của “Numéro 6” vì thế trở lại với điểm khởi đầu của nó: Huế, Bảo Lộc và những ký ức đã theo Nguyễn Phúc Tuấn suốt hành trình làm nghề. Anh mang đến Paris chất liệu có xuất xứ rõ ràng, câu chuyện riêng và hệ kỹ thuật được bồi đắp từ kiến trúc.

Có thể thấy những “dấu vết” Việt Nam hiện diện trong từng lớp lụa, đường cắt, màu sắc và chuyển động, thay vì cần đến quá nhiều biểu tượng để được nhận ra.

“Đây có thể không phải bộ sưu tập đẹp nhất tuần lễ thời trang. Nhưng tôi mong đó là bộ sưu tập đọng lại trong lòng người xem lâu nhất,” Nguyễn Phúc Tuấn bày tỏ./.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn xuất hiện cuối show diễn. (Ảnh: NVCC)

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