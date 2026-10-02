Lễ hội Lam Kinh năm 2026: “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”

Nhằm tri ân và tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sỹ và nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước, giữ nước và khơi dậy truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ Thanh, sáng 2/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Lễ hội gắn với các sự kiện kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Trong không khí trang nghiêm, phần lễ mở đầu với nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân Điện Lam Kinh, tái hiện không khí cung đình xưa, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

Tiếp đó là lễ dâng hương kính cáo Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế và đọc chúc văn tưởng nhớ công lao của vua Lê Thái Tổ cùng các tướng sỹ nghĩa quân Lam Sơn.

Song song đó là lễ dâng hương tại các đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần trên địa bàn xã Lam Sơn, Kiên Thọ và phường Hạc Thành; cùng các địa phương có đền thờ các vị khai quốc công thần triều Lê.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên.

Nếu phần lễ tạo nên chiều sâu lịch sử, tâm linh cho Lễ hội Lam Kinh thì các hoạt động văn hóa bên lề góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt,” chương trình nghệ thuật đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với những dấu mốc tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế; đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình là sự hòa quyện giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng, trò Ngô Thủy...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung khẳng định: Hơn 6 thế kỷ trôi qua, Lam Kinh - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt, vẫn còn giữ nguyên giá trị.

Lễ hội Lam Kinh được bảo tồn, tôn vinh và gìn giữ như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước.

Lê Lợi sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đang đứng trước một thử thách hết sức nguy nan. Từ năm 1407, sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh.

Vào mùa Xuân Mậu Tuất năm 1418, tại núi rừng Lam Sơn (nay thuộc xã Lam Sơn) Lê Lợi cùng nhiều hào kiệt đã dựng cờ khởi nghĩa, truyền hịch chiêu mộ anh hùng bốn phương, kêu gọi nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Suốt 10 năm “nếm mật, nằm gai,” với ý chí anh dũng, kiên cường và bằng nghệ thuật quân sự "lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều," năm 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã kết thúc thắng lợi, đất nước sạch bóng ngoại bang xâm lược.

Sau khi đất nước thái bình, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, lập nên vương triều Hậu Lê kéo dài hơn 360 năm lịch sử.

Năm 1433, vua Lê Thái Tổ băng hà và được đưa về quê hương Lam Sơn an táng, từ đây, Lam Kinh trở thành vùng đất thiêng - nơi an táng, thờ cúng tổ tiên và các vua, hoàng hậu thời Lê Sơ - nơi hướng về cội nguồn với lòng tôn kính, ngưỡng vọng và tri ân các bậc tiền nhân, tiên tổ.

Trò Xuân Phả được xem là "linh hồn" của Lễ hội Lam Kinh. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữa không gian di sản Lam Kinh, du khách và nhân dân được hòa mình vào các hoạt động trình diễn văn hóa phi vật thể Quốc gia trò chơi, trò diễn dân gian là di sản văn hóa của tỉnh Thanh Hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia như trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, trò diễn dân gian Ngũ trò Viên Khê, biểu diễn Hát chèo...

Bên cạnh đó, du khách được thưởng thức các sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, du khách đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được miễn phí vé tham quan trong 4 ngày, từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10/2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để nhân dân và du khách có cơ hội tham quan, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và các giá trị di sản đặc sắc của Lam Kinh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút du khách đến với Thanh Hóa trong dịp lễ hội.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 1- 3/10 (tức ngày 21-23/8 năm Bính Ngọ)./.

Lễ hội Lam Kinh 2026: Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại Tại lễ hội năm nay, lần đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số trong 3 ngày.