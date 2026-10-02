Hà Nội phê duyệt danh mục kiểm kê 2.098 Di sản Văn hóa Phi vật thể

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 5408/QĐ-UBND ngày 1/10/2026 về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo quyết định, phê duyệt Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể trên địa bàn 126 xã, phường gồm 2.098 Di sản Văn hóa Phi vật thể thuộc 6 loại hình theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể là cơ sở để thực hiện quản lý nhà nước về Di sản Văn hóa Phi vật thể; xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản; lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị đưa di sản vào Danh sách Di sản Văn hóa đại diện nhân loại, Danh mục quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể. Danh mục kiểm kê được rà soát, cập nhật hằng năm hoặc khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì của Hà Nội - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức công bố và phổ biến Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể; định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung Danh mục và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt; tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề xuất đưa các di sản tiêu biểu vào Danh mục quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể và đề cử ghi danh vào các danh sách của UNESCO; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản, ưu tiên đối với các di sản được UNESCO ghi danh, di sản thuộc Danh mục quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể, di sản có nguy cơ mai một và di sản cần ưu tiên bảo vệ; hướng dẫn xây dựng, cập nhật và tổng hợp cơ sở dữ liệu về Di sản Văn hóa Phi vật thể.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của pháp luật; tổ chức công bố, phổ biến Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể trong cộng đồng; thực hiện số hóa, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu Di sản Văn hóa Phi vật thể thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu của thành phố.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ cộng đồng thực hiện việc trao truyền, gìn giữ và phát huy giá trị di sản cho các thế hệ kế cận; rà soát, cập nhật thông tin về di sản và tổng hợp, báo cáo hằng năm theo quy định.

Theo Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, Hà Nội có 6 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, 42 di sản văn hóa được ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia, 182 làng nghề, 54 làng nghề truyền thống, và 7 nghề truyền thống tiêu biểu Hà Nội.

Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối ở xã Ô Diên, Hà Nội là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tháng 8/2025, có thêm 9 Di sản Văn hóa Phi vật thể của Hà Nội được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia gồm: Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, nay là xã Ô Diên), Hội làng La Phù (xã La Phù, huyện Hoài Đức, nay là xã An Khánh), Lễ hội chùa Đồng Bụt (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, nay là xã Kiều Phú), Lễ hội chùa Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, nay là xã Phù Đổng), Lễ hội đền Sái (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm), Lễ hội đình Vòng (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, nay là phường Khương Đình), nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, nay là phường Vĩnh Hưng), Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng, tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, nay là xã Bát Tràng)./.

Bánh cuốn Thanh Trì: Từ ẩm thực truyền thống đến Di sản văn hóa phi vật thể Bánh cuốn Thanh Trì được ghi vào Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đã góp phần để bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo, làm phong phú thêm tinh hoa ẩm thực của Thủ đô.