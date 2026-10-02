Khánh Như mang câu chuyện công nghệ, văn hóa Việt đến Miss International 2026

Tổ chức Miss International vừa chính thức công bố profile của 52 thí sinh mùa giải thứ 64. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như xuất hiện trong thiết kế dạ hội màu hồng phấn với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch.

Nhưng trước khi bước lên sân khấu tại Nhật Bản, Khánh Như cho biết cô đang dành một phần hành trình chuẩn bị cho những câu chuyện cô muốn mang theo đến cuộc thi.

Trong đó, Digital Wings - dự án cộng đồng do Khánh Như sáng lập – vừa tiếp tục đến Đồng Tháp, sau chặng đầu tiên tại Khánh Hòa. Dự án hướng đến việc thu gom, sửa chữa và tái sử dụng máy tính, laptop đã qua sử dụng để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ và nguồn tri thức số.

Tại hai điểm trường gồm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Mỹ và Trường Trung học cơ sở Tân Thành, Khánh Như trao 11 laptop cho học sinh. Trước đó, tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Khánh Hòa, cô trao 10 máy vi tính cùng 1.000 tập vở và 20 cặp sách.

“Với Khánh Như, mỗi chiếc máy tính được trao đi không chỉ là một thiết bị phục vụ học tập, mà còn là thêm một cơ hội để các em tiếp cận với những nguồn kiến thức mới,” cô chia sẻ.

﻿﻿ ﻿ Dự án được Khánh Như xây dựng với thông điệp “Trao công nghệ - Mở ước mơ.”(Ảnh: NVCC)

Digital Wings được Khánh Như xây dựng với thông điệp “Trao công nghệ - Mở ước mơ.” Bên cạnh trao thiết bị, dự án hướng tới các hoạt động học tập và nội dung tiếng Anh, giúp học sinh từng bước làm quen công nghệ và chủ động khám phá tri thức số.

Song song với dự án cộng đồng, Khánh Như chia sẻ cô sẽ mang câu chuyện văn hóa Việt đến Miss International 2026 qua Trang phục Văn hóa Dân tộc “Vũ điệu Đông Hồ” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo.

Thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ “Thiên hạ thái bình,” chuyển hóa hình tượng chim công và ngôn ngữ mỹ thuật dân gian thành trang phục trình diễn.

“Vũ điệu Đông Hồ” từng giành giải Nhì Best Costume for Dances of Vietnam tại Miss World Vietnam 2025. Việc lựa chọn thiết kế này giúp Khánh Như có thêm một cách giới thiệu tranh Đông Hồ và những giá trị văn hóa phía sau dòng tranh dân gian đến khán giả quốc tế.

Từ những chiếc máy tính được trao cho học sinh đến thiết kế lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, những gì Khánh Như chuẩn bị cho hành trình quốc tế lần này đang được bắt đầu từ những câu chuyện khá cụ thể, trước khi cô xuất hiện trên sân khấu Miss International.

Sinh năm 2004, Khánh Như là sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động với vai trò MC song ngữ. Cô dự kiến lên đường đến Nhật Bản vào tháng 11. Chung kết Miss International 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/11 tại Tokyo Dome City Hall./.

Chung kết Miss International 2026 sẽ không còn phần thi bikini Đây cũng là xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm qua khi dịch chuyển trọng tâm từ đánh giá ngoại hình sang tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.