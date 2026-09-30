Thủ lĩnh BTS kể câu chuyện nội tâm qua bộ sưu tập nghệ thuật

Khoảng 140 tác phẩm trong bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của RM, trưởng nhóm nhạc BTS, sẽ ra mắt công chúng tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA), Mỹ, vào cuối tuần này.

Với nam rapper, triển lãm là cách để giới thiệu bản thân qua những tác phẩm anh đã tự mình lựa chọn và gắn bó trong nhiều năm.



Theo công ty quản lý BigHit Music, triển lãm “RM X SFMOMA: Between You and Me” sẽ mở cửa ngày 3/10, kéo dài đến ngày 7/2 năm sau. Đây là lần đầu tiên RM trưng bày bộ sưu tập cá nhân tại một bảo tàng, đồng thời phần lớn tác phẩm anh sở hữu cũng lần đầu đến với công chúng Mỹ.



RM, tên thật là Kim Nam Joon, trực tiếp tham gia lên ý tưởng và tuyển chọn tác phẩm cùng hai giám tuyển America Castillo và Kim Hyo Eun của SFMOMA. Triển lãm giới thiệu tổng cộng khoảng 180 tác phẩm, kết hợp bộ sưu tập của anh với các tác phẩm do bảo tàng lưu giữ.



Đây cũng là dịp để công chúng tìm hiểu về sáng tác của những họa sỹ tiêu biểu trong nghệ thuật hiện đại và đương đại Hàn Quốc như Yun Hyong Keun, Park Rae Hyun và Chang Uc Chin.

Bảo tàng cũng đưa vào triển lãm các tác phẩm của họa sỹ Kim Whan Ki, nghệ sỹ Mỹ gốc Hàn tiên phong về nghệ thuật video Paik Nam June, cùng các danh họa phương Tây Mark Rothko, Agnes Martin và Henri Matisse.



Dấu ấn của RM cũng hiện diện cả trong cách triển lãm đến với người xem. Anh viết phần giới thiệu và chú thích tác phẩm bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, thu âm hướng dẫn tham quan bằng cả hai ngôn ngữ, đồng thời lựa chọn âm nhạc cho các phòng trưng bày.

Chia sẻ về lần đầu công bố bộ sưu tập dưới tên mình, RM cho rằng ít điều gì bộc lộ một con người chân thực bằng những tác phẩm họ đã sưu tầm trong thời gian dài. Vì vậy, anh xem triển lãm như một lời tự giới thiệu đầy đủ nhất về bản thân.



Nam nghệ sỹ 32 tuổi cho biết bộ sưu tập có nhiều tác phẩm của các nghệ sỹ hiện đại và đương đại Hàn Quốc còn chưa được biết đến rộng rãi ở nước ngoài.

Anh tìm đến những tác phẩm này với mong muốn mở rộng góc nhìn và bồi đắp cảm nhận nghệ thuật và quá trình đó dần dẫn tới triển lãm lần này.



Đây cũng là lần đầu tiên SFMOMA hợp tác với một nghệ sỹ K-pop kể từ khi thành lập. Giám tuyển America Castillo nhận định triển lãm mở ra một cách tiếp cận khác với nghệ thuật, trong đó khuyến khích người xem kết nối theo cách riêng với những tác phẩm từng khơi gợi suy nghĩ, thách thức và lay động RM.



BTS là một trong những nhóm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu, với hàng triệu người hâm mộ và nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài âm nhạc, nhóm còn hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong chiến dịch LOVE MYSELF nhằm chống bạo lực và khuyến khích người trẻ trân trọng bản thân, đồng thời tham gia các hoạt động tại Liên hợp quốc để lan tỏa thông điệp ý nghĩa về tương lai của thế hệ trẻ./.

BTS trở lại gây sốt toàn cầu với buổi hòa nhạc tại Gwanghwamun Sau thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, cả 7 thành viên BTS đã cùng đứng trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc đặc biệt thu hút khoảng 18,4 triệu lượt theo dõi.

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