Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân” nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; vị trí của Báo Tiếng Dân trong lịch sử báo chí Việt Nam; sự ra đời, ý nghĩa của Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản báo chí cách mạng trên địa bàn Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, đây là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và người làm báo cùng trao đổi, làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghề nghiệp gắn với nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Hội thảo góp phần bổ sung cơ sở khoa học để tỉnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tỉnh Thái Nguyên định hướng nơi đây không chỉ là địa chỉ lưu giữ những dấu ấn của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cho các thế hệ người làm báo.

Chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Di tích được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa-lịch sử, góp phần phát triển các hoạt động du lịch về nguồn, qua đó, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Việt Bắc…

Tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nhiều công đoạn sản xuất nội dung, mạng xã hội tạo ra những không gian truyền thông mới, trong khi tốc độ thông tin ngày càng được đẩy lên cao.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế những câu hỏi căn bản về mục đích và trách nhiệm của báo chí.

Từ thực tiễn hoạt động của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân, những giá trị như bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, trách nhiệm xã hội và ý thức phụng sự nhân dân tiếp tục được xác định là những nền tảng quan trọng của nghề báo.

Theo ông Lê Quốc Minh, nếu Tiếng Dân cho thấy cách thực hành nghề báo gắn với trách nhiệm xã hội, hơn hai thập niên sau, tại Thái Nguyên, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đánh dấu bước phát triển mới khi báo chí cách mạng không chỉ cần những người có tâm huyết mà còn cần đội ngũ được đào tạo bài bản, có phương pháp, bản lĩnh và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc…

Hội thảo thu hút 12 bài tham luận từ các đại biểu. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm từ Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không nằm ở việc lặp lại mô hình đào tạo của năm 1949 mà ở những nguyên tắc có thể tiếp tục định hướng cho công tác đào tạo người làm báo hiện nay.

Đào tạo báo chí cần xuất phát từ yêu cầu của đất nước, xã hội và thực tiễn nghề nghiệp. Đào tạo đại học phải trang bị nền tảng để người học có khả năng thích ứng với những thay đổi tiếp theo của nghề báo.

Cùng với kiến thức và năng lực nghề nghiệp, việc đào tạo cần hướng tới hình thành người làm báo toàn diện, trong đó phẩm chất, tri thức và kỹ năng gắn bó với nhau.

Học phải gắn với hành, nhà trường phải gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Đào tạo báo chí cũng cần tạo nền tảng cho khả năng tự học, tự rèn luyện và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang cho rằng, vấn đề đặt ra hiện nay không phải lựa chọn giữa kế thừa và đổi mới mà là xác định đúng những giá trị cần giữ vững và nội dung phải thay đổi…

Đại biểu tìm hiểu thông tin về nhà chiến sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại khu trưng bày sự kiện. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Các đại biểu trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến lịch sử báo chí cách mạng, trong đó có các chủ đề: Huỳnh Thúc Kháng từ chí sĩ yêu nước đến nhà báo lớn; Báo Tiếng Dân trong dòng chảy báo chí yêu nước Việt Nam; lan tỏa nguồn sáng từ địa chỉ đỏ của báo chí cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo cán bộ báo chí và sự ra đời của Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng…

Các tham luận cũng tập trung làm rõ hành trình hơn 40 năm của một địa chỉ đỏ, từ Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đến sự trưởng thành của đội ngũ báo chí cách mạng trong kháng chiến và kiến quốc.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đề xuất tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị của Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời gắn di sản báo chí với giáo dục truyền thống, hoạt động nghiên cứu, đào tạo và du lịch về nguồn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, qua các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo, nhiều vấn đề về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và truyền thống báo chí cách mạng trên đất Thái Nguyên đã được tiếp cận từ nhiều góc độ, bổ sung cho nhau, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về những giá trị của di sản báo chí mà các thế hệ đi trước để lại.

Những giá trị được thể hiện qua cuộc đời nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân vẫn có ý nghĩa đối với nghề báo hôm nay: Trách nhiệm với sự thật, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp, đồng thời không ngừng học hỏi và đổi mới để thích ứng với thời đại.

Những kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được khai thác, hoàn thiện và cụ thể hóa thành các công trình nghiên cứu, các nguồn tư liệu, sản phẩm văn hóa - báo chí, hoạt động giáo dục, về nguồn và những chương trình thiết thực trong thời gian tới./.

Sức sống của những “địa chỉ đỏ” gắn với cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và Di tích trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ tại xã Nghĩa Hành là những “địa chỉ đỏ” nhắc nhở thế hệ hôm nay về nhân cách lớn trọn đời vì nước, vì dân.