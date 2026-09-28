Cuộc thi thiết kế trở lại, đưa tài năng trẻ đến gần với sàn diễn chuyên nghiệp

Không dừng ở việc tìm ra một ý tưởng thiết kế đẹp, cuộc thi Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 đặt các thí sinh vào chuỗi thử thách thực tế, qua đó kiểm nghiệm khả năng sáng tạo, tư duy thiết kế và cách biến ý tưởng trên bản vẽ thành sản phẩm thời trang.

Ra mắt từ năm 2007 với tên gọi Project Runway Vietnam, cuộc thi từng là nơi khởi đầu của nhiều nhà thiết kế như Lê Thanh Hòa, Hà Nhật Tiến, Huy Trần, Chung Thanh Phong.

Sau nhiều mùa giải, chương trình vừa được công bố tái khởi động cùng tên gọi và diện mạo mới, gắn với hệ sinh thái Vietnam International Fashion Week và định hướng trở thành sân chơi thường niên dành cho thế hệ thiết kế trẻ.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là cuộc thi được triển khai dưới hình thức chương trình truyền hình thực tế. Thay vì chỉ đánh giá một sản phẩm cuối cùng, hành trình của thí sinh được đặt trong nhiều thử thách, đòi hỏi họ liên tục phát triển ý tưởng, xử lý yêu cầu thiết kế và thể hiện cá tính riêng.

Cách tổ chức này cũng tạo ra không gian gần hơn với thực tế nghề nghiệp. Một nhà thiết kế không chỉ cần có ý tưởng mà còn phải biết phát triển ý tưởng thành sản phẩm, làm việc dưới áp lực thời gian, tiếp nhận phản biện và tìm cách đưa ngôn ngữ sáng tạo của mình đến với công chúng.

Đặc biệt, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trình diễn mở màn tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11.

Các thiết kế của Nguyễn Tiến Truyển - gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Project Runway Vietnam. (Ảnh: BTC)

Hoạt động này giúp một cuộc thi tìm kiếm tài thay vì kết thúc khi trao giải, hành trình của thí sinh có thể tiếp tục trên một sàn diễn thực tế, nơi thiết kế được đặt trước khán giả và giới chuyên môn.

Quán quân cuộc thi nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng một chuyến trải nghiệm Paris, tại kinh đô thời trang danh giá thế giới.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm thế hệ nhà thiết kế trẻ có tư duy sáng tạo, cá tính và bản sắc riêng, đồng thời tạo điều kiện để họ tiếp cận trực tiếp hơn với ngành công nghiệp thời trang.

Đồng hành cùng các thí sinh là hội đồng gồm nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà, Kelbin Lei và “Host” Mai Ngô. Các giám khảo sẽ tham gia đánh giá chuyên môn, định hướng tư duy thiết kế và đồng hành cùng thí sinh trong quá trình phát triển ý tưởng.

Sự trở lại của cuộc thi sau nhiều năm không chỉ là việc khởi động mùa giải mới, điều đáng chú ý là cách sân chơi này được đặt vào chuỗi dài hơn: phát hiện tài năng, thử thách năng lực, định hình ngôn ngữ sáng tạo và đưa những thiết kế đầu tiên đến với sân khấu chuyên nghiệp.

“Host” Mai Ngô sẽ dẫn dắt chương trình. (Ảnh: BTC)

Trong một ngành thời trang đang có thêm nhiều không gian trình diễn nhưng vẫn cần những gương mặt mới có bản sắc, việc tạo ra hành trình như vậy có thể giúp khoảng cách giữa trường học, bản vẽ và thị trường được rút ngắn hơn.

Vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc của Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 30/9 tại Hà Nội./.

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