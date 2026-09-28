MTV VMAs: Taylor Swift lập dấu mốc lịch sử, Madonna đăng quang Nghệ sỹ của năm

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ) đã khép lại với những màn trình diễn sôi động và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Hai ngôi sao Madonna và Taylor Swift là những cái tên nổi bật nhất khi cùng giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó Taylor Swift thiết lập kỷ lục mới về số lần đoạt giải trong lịch sử VMAs.



Nữ hoàng nhạc Pop Madonna giành giải Nghệ sỹ của năm, đồng thời chiến thắng ở hạng mục Video Dance xuất sắc nhất với "Confessions II - The Film" và Màn hợp tác xuất sắc nhất với "Bring Your Love", ca khúc kết hợp cùng Sabrina Carpenter.



Madonna cũng là tâm điểm của màn mở đầu lễ trao giải khi trình diễn các ca khúc trong album mới "Confessions II". Sabrina Carpenter xuất hiện cùng Madonna trong "Bring Your Love", trong khi Charli XCX tham gia tiết mục với phiên bản mới của "Danceteria."



Việc Madonna trở lại sân khấu VMA đặc biệt đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên cô biểu diễn tại sự kiện này sau 23 năm.

Khi nhận giải Nghệ sỹ của năm, Madonna cũng nhắc lại màn trình diễn "Like a Virgin" tại lễ VMA đầu tiên năm 1984 - tiết mục từng gây chú ý mạnh và trở thành một dấu mốc trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ.



Trong khi đó, nữ ca sỹ Taylor Swift giành giải Video của năm với "The Fate of Ophelia", một trong những hạng mục được mong đợi nhất của đêm trao giải. Nữ ca sỹ cũng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "Opalite" và trở thành nghệ sỹ đầu tiên được trao danh hiệu Vinh danh Nghệ sỹ kiêm Đạo diễn (Artist Director Honor) của VMAs.



Với giải thưởng mới, Swift nâng tổng số tượng vàng Moon Person lên 31, vượt qua kỷ lục 30 giải mà cô và Beyoncé cùng nắm giữ trước đó, qua đó trở thành nghệ sỹ được trao nhiều giải nhất trong lịch sử VMAs.



Khi nhận giải Video của năm, Swift dành chiến thắng cho cố huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 80. Nữ ca sỹ bày tỏ sự trân trọng đối với khả năng sáng tác và kể chuyện của Parton, đồng thời cho rằng các nghệ sỹ đã may mắn khi được sống cùng thời với bà.



Bên cạnh hai ngôi sao kỳ cựu, Lisa của nhóm BLACKPINK giành giải Video Pop xuất sắc nhất với "Dream", ca khúc hợp tác cùng nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Theo Yonhap, Lisa là nghệ sỹ solo châu Á đầu tiên giành giải thưởng này tại VMAs.



Nữ ca sỹ Sienna Spiro được vinh danh Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất sau cuộc bình chọn của người hâm mộ. BTS giành giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Ca khúc của năm với "Swim."

Nam danh ca Bruno Mars chiến thắng ở hạng mục R&B xuất sắc nhất với "I Just Might", trong khi hai nữ nghệ sỹ Cardi B và Kehlani giành giải Hip-Hop xuất sắc nhất với "Safe". Rapper Bad Bunny nhận giải Latin xuất sắc nhất với "NUEVAYoL."



Nhóm Nirvana được trao Video Vanguard Award, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ban nhạc đối với nghệ thuật video âm nhạc. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm một nhóm nhạc nhận danh hiệu này.



Lễ trao giải do rapper Snoop Dogg dẫn dắt, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ như RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, GENER8ION, Gunna, Yung Lean, Kacey Musgraves, SOMBR và Teddy Swims. Trong đó, Kacey Musgraves thực hiện tiết mục tưởng nhớ Dolly Parton, còn RAYE, SOMBR và Teddy Swims cùng các nghệ sỹ khác tham gia phần tri ân cố huyền thoại âm nhạc George Michael.



Đêm trao giải VMA 2026 đã trở thành một đêm hội âm nhạc đầy sắc màu, nơi tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của các nghệ sỹ trên toàn thế giới, và một lần nữa khẳng định sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối mọi người./.

Tượng sáp của Taylor Swift sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Madame Tussauds Singapore từ 26/6 đến 27/9 SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 12 tháng 6 năm 2026 – Trong một tin tức mà chắc chắn sẽ khiến những người hâm mộ của Taylor Swift (Swifties) phát cuồng là tượng sáp của ca sĩ Taylor Swift phiên bản lưu diễn sẽ sớm được trung bày tại Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussauds Singapore […]

​

​