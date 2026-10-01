Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội: Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai

Lễ hội được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa đối ngoại đặc sắc nhất trong năm 2026, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa thế giới.

Tối 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai-năm 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai.”

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, các nghệ sỹ, nghệ nhân, các nhà nghiên cứu văn hóa.

Nơi gặp gỡ các nền văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là lễ hội của sự gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo, đối thoại vì hòa bình và phát triển.

Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức đúng vào năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và ngay tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, một trong những biểu tượng tiêu biểu của chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình, phồn thịnh của dân tộc Việt Nam; một không gian giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ, trao truyền, sáng tạo, lan tỏa thông điệp sâu sắc và giàu ý nghĩa “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai.”

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tới dự và phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại.

Từ những làn điệu dân ca, những điệu múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian; từ trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đến những di tích, danh thắng, lễ hội và tri thức dân gian... tất cả đều kể những câu chuyện về con người, về văn hóa, quê hương, về khát vọng sống và những giá trị mà các thế hệ muốn trao truyền cho tương lai. Bởi vậy, hội tụ di sản chính là hội tụ con người; hội tụ văn hóa chính là hội tụ những giá trị chung của nhân loại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Việt Nam xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước. Việt Nam không ngừng xây dựng và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế để giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong hành trình đó, bảo tồn phải gắn với phát huy; truyền thống phải gắn với sáng tạo; di sản phải gắn với đời sống đương đại; văn hóa phải gắn với con người và phát triển; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, làm cho những giá trị văn hóa chân chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng mong muốn Lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp, quan trọng hơn, lan tỏa những giá trị bền vững. Với sự tham gia của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng đồng, Phó Thủ tướng tin tưởng Lễ hội năm nay sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu sắc, những trải nghiệm đáng nhớ; lan tỏa những giá trị, bản sắc, sức sống và sức mạnh của văn hóa Việt Nam; đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cho rằng không có không gian nào để tổ chức Lễ hội thích hợp hơn Hoàng thành Thăng Long - một di tích, nơi các tầng lớp khảo cổ trải dài qua hơn một thiên niên kỷ, phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa.

Xuyên suốt 4 ngày diễn ra Lễ hội, 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 19 đoàn nghệ thuật biểu diễn quốc tế, cùng các chương trình chiếu phim và trình diễn thời trang từ khắp nơi trên thế giới sẽ thổi hồn vào khu di tích cổ kính này theo cách mà những người đặt nền móng kiến tạo nên nó chưa bao giờ hình dung tới. Tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại nơi đại diện cho hành trình sáng tạo bền bỉ của một nền văn minh chính là một tuyên ngôn mạnh mẽ về ý nghĩa của di sản.

Theo ông Lazare Eloundou Assomo, với việc thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững do Việt Nam khởi xướng, có thể thấy văn hóa không phải là một điều xa xỉ. Văn hóa đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển của xã hội, cách các cộng đồng xây dựng năng lực tự cường cũng như cách các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung.

“Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được: Cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống,” ông Lazare Eloundou Assomo nêu rõ.

Lễ hội quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô, nội dung và hình thức trải nghiệm phong phú (45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sỹ thuộc 5 châu lục).

Sự hiện diện của nhiều quốc gia minh chứng cho sức lan tỏa của Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Đây là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc, để cùng kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững; phát huy sức mạnh kỳ diệu của văn hóa, kết nối con người với con người, vượt qua mọi khoảng cách và khác biệt, để không một đường biên giới nào có thể ngăn cách sự đồng cảm, chia sẻ và khát vọng hòa bình.

Lễ khai mạc quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam và các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ: Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine, tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng và hấp dẫn.

Chương trình dẫn dắt người xem qua mạch cảm xúc gắn kết chặt chẽ. Mở đầu với “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh “Lời ru của mẹ,” liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, “Bài ca đất phương Nam” và giai điệu Quan họ Bắc Ninh.

Chương trình nhận được sự yêu thích của khán giả. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tiếp nối là không gian “Năm châu hội tụ” quy tụ sắc màu từ các đoàn nghệ thuật quốc tế, qua đó khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại.

Đêm khai mạc khép lại rực rỡ với màn trình diễn sôi động của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo và Hoàng Bách.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Đoan Môn, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn; tái hiện những biểu tượng văn hóa, di sản và cảnh quan Việt Nam trong không gian đa chiều sống động./.

Các màn trình diễn 3D mapping tại chương trình. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực và thế giới Theo Nghị quyết 80, đến năm 2045, Việt Nam là điểm đến của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hoá-sáng tạo năng động.

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