Trong 3 ngày, gần 120.000 lượt khách trẩy hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, trong 3 ngày Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026, từ ngày 26-28/9 (16-18/8 âm lịch), đã có gần 120.000 lượt khách đến trẩy hội, tham quan, chiêm bái tại 2 di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng ngày 27/9, lượng khách tăng đột biến với khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái tại di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nguyên nhân do đây là dịp cuối tuần và cũng là thời gian diễn ra nhiều chương trình trong khuôn khổ lễ hội, tiêu biểu là hoạt động trình diễn hầu thánh, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Trước đó, Tối 26/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới.

Năm 2026, tại Kỳ họp lần thứ 48, UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản Yên Tử-Vinh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. Việc thông qua Tuyên bố này làm rõ cơ sở để thế giới hiểu, trân trọng và cùng bảo vệ những giá trị của Quần thể di sản. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của Quần thể di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc; phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời; tinh thần nhập thế với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc; đề cao hòa bình, lòng nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Thành phố Hải Phòng xác định bảo vệ Di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn của di sản; bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa; đồng thời gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian đang được cộng đồng thực hành, trao truyền qua các thế hệ. Trong đó, nhân dân phải thực sự là chủ thể, vừa là người gìn giữ, vừa là người được thụ hưởng những giá trị mà di sản mang lại.

Một điểm nhấn của lễ khai hội là việc chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026 với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, tưởng niệm các bậc tiền nhân, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm di sản, quảng bá du lịch, làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng và xúc tiến thương mại. Các hoạt động được tổ chức trong không gian Côn Sơn-Kiếp Bạc, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng và các điểm đến trên địa bàn thành phố.

Lượng du khách trẩy hội tăng cao cho thấy sức hút đặc biệt của quần thể di tích-danh thắng Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc mỗi mùa lễ hội./.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được công bố, với hình ảnh hoa cúc, lá bồ đề và thông điệp “Trí tuệ - hòa hợp - lan tỏa” làm dấu ấn chung.