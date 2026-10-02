Phú Thọ khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Với mục tiêu lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Hoàn thiện chính sách, tạo động lực đổi mới sáng tạo

Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giữ vai trò trực tiếp trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các thành tựu khoa học, công nghệ. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), đẩy mạnh chuyển đổi số đang được Phú Thọ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng.

Từ năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành 2 nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 7 quyết định và 3 kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các văn bản tập trung xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế hỗ trợ, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đề xuất 3 danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế địa phương, bổ sung 1 công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với những thế mạnh đặc thù.

Tỉnh cũng xem xét ban hành quyết định công bố danh mục 6 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đợt 1 năm 2026, định hướng các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vào giải quyết những yêu cầu thực tiễn.

Không chỉ tập trung hoàn thiện thể chế, Phú Thọ còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. Đây là giải pháp nhằm thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác, tạo điều kiện để các ý tưởng, sáng kiến và công nghệ mới được nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nhanh chóng vào sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030 với Tập đoàn Viettel, đồng thời mở rộng hợp tác với VNPT, FPT trong triển khai các nền tảng số và giải pháp điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Phú Thọ cũng đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest 2026), góp phần kết nối doanh nghiệp với các nhà khoa học, nhà đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Khu công nghiệp Bình Xuyên (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện có 57 tổ chức khoa học và công nghệ, 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 18 doanh nghiệp đổi mới công nghệ; riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 8 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng gian hàng kết nối, miễn giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ hàng trăm lượt doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến như ISO, VietGAP, HACCP, GMP-Food, 5S; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn cơ sở. Những hoạt động này góp phần giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đáng chú ý, cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Phú Thọ đang thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, phần mềm và linh kiện điện tử. Toàn tỉnh hiện có gần 600 doanh nghiệp trong các lĩnh vực này, tạo nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Nhiều doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn Cammsys Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Namuga, Công ty trách nhiệm hữu hạn JNTC Vina đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất.

Sự phát triển của các doanh nghiệp này góp phần hình thành chuỗi công nghiệp điện tử, linh kiện, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao và thông tin về công nghệ mới. Tâm lý e ngại rủi ro khi đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cũng là một trong những rào cản đối với hoạt động đổi mới sáng tạo. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhưng cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trước thực tế đó, Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình tiếp cận chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ. Tỉnh đồng thời nghiên cứu tăng cường quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu, phát triển công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Cùng với hỗ trợ về tài chính và công nghệ, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao kỹ năng cho người lao động trong các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới quy trình sản xuất và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN).

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, phấn đấu tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lên 30% so với năm 2025.

Tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng nhanh mở rộng hoạt động.

Một trong những giải pháp được tỉnh quan tâm là nghiên cứu thành lập các quỹ khởi nghiệp, quỹ đổi mới công nghệ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, giảm bớt khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới.

Phú Thọ cũng tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp), tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, tỉnh chú trọng xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác có thế mạnh về khoa học, công nghệ, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường đầu tư, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng khoa học, công nghệ, huy động thêm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nhất là từ khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho Phú Thọ chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế. Đây không chỉ là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Phú Thọ trong những năm tới./.

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