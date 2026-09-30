BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam-Thái Lan

Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam-Thái Lan: Xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro.”

Đại diện BIDV và đại diện Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh sự quán các nước và lãnh đạo của các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp các nước tại Hội thảo Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu từ các cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp FDI từ Thái Lan, ASEAN và các quốc gia khác tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo cung cấp tăng cường kết nối, vừa cập nhật thông tin và mang đến góc nhìn toàn diện về tình hình kinh tế, cơ hội đầu tư cũng như các giải pháp tài chính phù hợp cho doanh nghiệp Thái Lan nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nói chung.

Đáng chú ý, chương trình có sự hiện diện của bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh sự quán của các nước như Australia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Lebanon, Philippines, Nga, Singapore và Thái Lan, lãnh đạo của các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài bao gồm ThaiCham, British Chamber, Indonesian Chamber và Korean Chamber cũng như nhiều đại diện doanh nghiệp các nước.

Về phía BIDV, có sự tham gia và chia sẻ chuyên sâu của Tiến sỹ Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính-Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV và ông Trịnh Quỳnh Thành - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV.

Bước vào giai đoạn phát triển năm 2026-2027, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao nhờ đà tăng trưởng kinh tế tích cực, môi trường chính trị ổn định và sự đột phá về thể chế, chính sách trong hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển xanh cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), khu thương mại tự do, thị trường carbon...

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, rủi ro địa chính trị, biến động lãi suất - tỷ giá và những điều chỉnh chính sách đã đặt doanh nghiệp FDI trước yêu cầu phải chủ động cập nhật thị trường, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tài chính và thích ứng với môi trường thể chế để tối ưu nguồn lực và xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Năm 2026, đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (08/1976 - 08/2026), mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó hợp tác kinh tế - đầu tư tiếp tục là trụ cột cốt lõi. Thái Lan hiện vững vàng trong nhóm các quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt hơn 15,4 tỷ USD cùng hơn 800 dự án còn hiệu lực.

Sự hiện diện và mở rộng không ngừng của các Tập đoàn hàng đầu Thái Lan như SCG, AMATA, BJC, C.P, Central Retail, Group, WHA, B.Grimm, Bangkok Bank… đã đóng góp tích cực vào sự bứt phá của các ngành then chốt từ hàng tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp đến năng lượng tái tạo.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Cấn Văn Lực đã chia sẻ triển vọng kinh tế Việt Nam, các ưu tiên phát triển và những động lực tăng trưởng chính, cập nhật quy định pháp lý ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, các lĩnh vực ưu tiên, có triển vọng thu hút FDI, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam - Thái Lan.

Ở góc độ thị trường tài chính, ông Trịnh Quỳnh Thành - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV phân tích các động lực chính và triển vọng về thị trường ngoại hối, lãi suất và thanh khoản tại Việt Nam giai đoạn 2026-2027; đồng thời chia sẻ các phương pháp xác định, đánh giá rủi ro tài chính và giải pháp phòng ngừa phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó với biến động thị trường, với sự hỗ trợ và hợp tác từ BIDV.

Việt Nam hiện là điểm đến của nhiều tập đoàn và quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhờ môi trường kinh tế ổn định và chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh: TTXVN)

Sau phần tham luận, phiên thảo luận với sự dẫn dắt của ông Tharabodee Serng - Adichawit - Phó Chủ tịch ThaiCham, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI với nhiều câu hỏi thực tiễn xoay quanh các vấn đề nóng hổi tại Việt Nam hiện nay như vấn đề lãi suất, tỷ giá, trung tâm tài chính quốc tế, thị trường bất động sản khu công nghiệp, năng lượng…

Những phân tích và góc nhìn đa chiều của các diễn giả tại phiên thảo luận góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp FDI chủ động hơn trong các quyết định đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và thương hiệu BIDV.

Lãnh sự quán Thái Lan tại Việt Nam đóng vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao, cầu nối chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương giữa hai quốc gia. Với chức năng định hướng, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, Lãnh sự quán thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi, kết nối và cung cấp thông tin môi trường kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Trên nền tảng đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh sự quán Thái Lan và BIDV thiết lập một cơ chế hỗ trợ toàn diện - kết nối cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan với hệ sinh thái giải pháp tài chính, quản trị rủi ro và nguồn vốn uy tín của BIDV, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn mới./.

BIDV tiên phong ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI BIDV ra mắt chi nhánh FDI I tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp FDI, nâng cao trải nghiệm khách hàng quốc tế.