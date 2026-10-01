Tấn công mạng khiến 25.000 khách hàng của Ngân hàng Shinhan bị rò rỉ dữ liệu

Theo hãng tin Yonhap, Ngân hàng Shinhan ngày 1/10 cho biết thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng đã bị rò rỉ, khiến Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) phải cử đoàn thanh tra trực tiếp đến trụ sở ngân hàng này.

Ngân hàng nêu rõ vụ tấn công mạng xảy ra ngày 30/9 đã làm lộ các dữ liệu nhạy cảm bao gồm khoản vay, thu nhập hằng năm, họ tên và số điện thoại của khách hàng.

Shinhan khẳng định đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể phát sinh. Sau vụ việc, ngân hàng cũng thành lập bộ phận ứng phó sự cố để tập trung xử lý tình huống, đồng thời hoàn tất các giải pháp an toàn như chặn truy cập từ các địa chỉ IP bên ngoài và tạm ngừng các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, FSS đã cử một đội thanh tra đến kiểm tra vụ rò rỉ dữ liệu trong ngày 1/10. Quá trình điều tra dự kiến kéo dài trong nhiều tháng.

Một số nguồn tin cho biết các tin tặc, được cho là đang hoạt động ở nước ngoài, đã lợi dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để thực hiện các vụ tấn công.

Giới chuyên gia nhận định Ngân hàng Shinhan nhiều khả năng không phải là mục tiêu được chỉ định cụ thể, mà vô tình trở thành nạn nhân do các cuộc tấn công ngẫu nhiên mà AI thực hiện nhắm vào những nền tảng trực tuyến có lỗ hổng bảo mật.

Sự việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo các tổ chức tài chính khác cần nâng cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm nhập bất thường.

Một quan chức trong ngành nhấn mạnh toàn bộ lĩnh vực tài chính đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đợt tấn công do tác nhân AI hỗ trợ. Do đó, các tổ chức tài chính cần khẩn trương tự rà soát vấn đề an ninh để kịp thời khắc phục những lỗ hổng tiềm ẩn./.

Gần 100.000 vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan ngoại giao Hàn Quốc Từ tháng 1-6/2026, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc (KF) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025.