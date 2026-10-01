Bắc Ninh định hình không gian công nghiệp mới với trọng tâm bán dẫn, AI

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Mai Sơn, thời gian tới thành phố tập trung thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Đến năm 2040, thành phố Bắc Ninh có nền kinh tế cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ, logistics liên hoàn hàng đầu khu vực và đến năm 2050 Bắc Ninh trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á, đóng góp quan trọng vào tầm nhìn chiến lược của quốc gia; là hình mẫu về phát triển nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050 đã xác định, Bắc Ninh phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, theo đặc điểm của các không gian tự nhiên mang tính đặc thù. Cấu trúc phát triển được tổ chức theo 3 phân vùng phát triển, 4 hành lang phát triển dọc các trục giao thông chiến lược và đường vành đai, cùng 6 cụm trung tâm động lực.

Trong số 3 phân vùng phát triển, vùng phát triển công nghiệp-đô thị trung tâm (Vùng 1) gồm các khu vực Từ Sơn, Tiên Du, Kinh Bắc, Yên Phong, Quế Võ, Bắc Giang, Hiệp Hòa và các không gian liên kết. Đây là vùng động lực chủ yếu về giáo dục-đào tạo, văn hóa, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và dịch vụ cấp vùng.

Trong 4 hành lang phát triển chủ đạo kết hợp với hệ thống 3 đường vành đai vùng đô thị Hà Nội, vành đai công nghiệp-đô thị liên kết vùng đô thị Hà Nội gắn kết theo không gian các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 4,5, Vành đai 5 và các đường tỉnh (đường tỉnh 278, đường tỉnh 285B, đường tỉnh 295), Quốc lộ 17... phân bố ưu tiên công nghiệp, đô thị-dịch vụ cấp vùng.

Đến năm 2050, Bắc Ninh định hướng quy hoạch các khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 25.000 ha; định hướng các ngành phát triển: dịch chuyển từ gia công, lắp ráp sang bán dẫn-vi mạch, trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, công nghiệp hàng không (gắn Cảng hàng không quốc tế Gia Bình), nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển đổi các khu hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ thế hệ mới.

Các cụm công nghiệp đạt tổng diện tích khoảng 6.000-6.500 ha; từng bước chuyển đổi sang mô hình cụm công nghiệp xanh có xử lý nước thải tập trung, quan trắc tự động; ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, chế biến sâu nông sản tại khu vực phía Đông.

Ngoài ra, Bắc Ninh định hướng phát triển các khu chức năng đến năm 2050 gồm khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo (phát triển Khu kinh tế chuyên biệt (phía Bắc), dự kiến tại khu vực Kép, Lạng Giang và phụ cận gắn với ga đường sắt tại Kép, ICD Kép theo tuyến đường sắt Hà Nội-Bắc Ninh-Đồng Đăng). Hình thành 3 khu vực phát triển công nghệ cao (công nghệ số, trung tâm dữ liệu, công nghiệp công nghệ cao...) tại Võ Cường-Hạp Lĩnh-Liên Bão, Đào Viên, Cảnh Thụy. Đồng thời, phát triển cụm trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn liền với công nghiệp công nghệ cao tại khu vực Cảnh Thụy và Đồng Việt.

Phối cảnh khu công nghiệp Đồng Phúc tại xã Đồng Việt và phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bắc Ninh sẽ phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, xanh; ưu tiên công nghiệp bán dẫn, điện tử, công nghiệp số và các ngành có giá trị gia tăng cao; hạn chế các ngành sử dụng nhiều lao động và có nguy cơ ô nhiễm.

Định hướng thu hút các ngành nghề cho các khu công nghiệp để tạo thành hệ sinh thái sản xuất đồng bộ: Khu vực Yên Phong, Quế Võ, Việt Yên: phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ cao và logistics công nghiệp quy mô lớn gắn với các khu công nghiệp hiện hữu như Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), Yên Phong, Quế Võ.

Khu vực Gia Thuận: phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics hàng không, dịch vụ hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Khu vực Lạng Giang-Lục Nam: phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ gắn với hành lang kinh tế Bắc-Nam và Khu kinh tế chuyên biệt phía Bắc.

Khu vực Hiệp Hòa, Tân Yên-Yên Thế: phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ gắn với nông nghiệp công nghệ cao.

Phát triển các cụm công nghiệp chế biến nông sản tại khu vực Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam; cụm công nghiệp phụ trợ tại Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên-Yên Thế…; phát triển cụm công nghiệp phục vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới...

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức không gian phát triển, mở rộng địa giới hành chính và hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với sự chuyển dịch này, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất công nghiệp, điện tử quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu nhờ các giải pháp mở rộng không gian công nghiệp và đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, việc quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã được thành phố tập trung triển khai gắn với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc. Địa phương ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã quy hoạch 72 khu công nghiệp với tổng diện tích 21.519 ha; trong đó, có 39 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương/thành lập với tổng diện tích 11.903 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 52%.

Hệ thống cụm công nghiệp tiếp tục được mở rộng, với 101 cụm công nghiệp được thành lập, tổng diện tích 4.113 ha, tạo thêm quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi vào địa bàn thành phố Bắc Ninh đạt trên 18,0 tỷ USD, với 419 dự án cấp mới và 308 dự án điều chỉnh; trong đó khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, xuất khẩu và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố Bắc Ninh tiếp tục định hướng thu hút các dự án FDI theo hướng nâng cao chất lượng, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, có khả năng lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố quan tâm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong 9 tháng, có trên 6.300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng.

Bên cạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, không gian công nghiệp của Bắc Ninh còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng và năng lượng đồng bộ; trong đó, thành phố Bắc Ninh đang phối hợp triển khai các công trình trọng điểm như Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, Vành đai 5, hệ thống đường sắt và hạ tầng logistics kết nối liên vùng.

Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thành phố phối hợp triển khai các dự án nguồn và lưới điện thuộc Quy hoạch điện VIII; tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện rác, điện mặt trời mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp) và hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) để bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Việc mở rộng hạ tầng và thu hút đầu tư đã tạo tiền đề vững chắc để thành phố Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế của một đô thị công nghiệp - công nghệ cao hiện đại.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 của thành phố Bắc Ninh ước đạt 2,55 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 100 tỷ USD), tăng 20,81% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ các ngành điện tử, sản xuất linh kiện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Kết quả này phản ánh sự ổn định và mở rộng sản xuất của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp FDI lớn đang hoạt động trên địa bàn; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Bắc Ninh là trung tâm sản xuất công nghiệp, điện tử quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu./.

Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng AI làm động lực bứt phá kinh tế-xã hội Với chiến lược AI-First, Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng AI trong điều hành, cải cách hành chính, y tế, giáo dục và đô thị thông minh, góp phần nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.