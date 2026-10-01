Semiexpo Viet Nam 2026: Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 (Semiexpo Viet Nam 2026) diễn ra nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ góc nhìn, nhu cầu và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ngày 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (Semi Sea) tổ chức Chương trình phát động sự kiện trên.

Từng bước xây dựng hệ sinh thái bán dẫn

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Cụ thể, hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, một cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô nhỏ và 10 cơ sở đóng gói, kiểm thử đồng thời phát triển đội ngũ hơn 50.000 kỹ sư và nhân lực có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn.

Những mục tiêu này đặt nền tảng cho việc nâng cao năng lực trong nước, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, cho biết Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) dự báo doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục 1.510 tỷ USD. Đây là thị trường có quy mô và tốc độ phát triển rất lớn. Điều này mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia đang từng bước xây dựng năng lực bán dẫn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành liên quan đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp (năm 2023) lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay, cùng sự hiện diện ngày càng gia tăng của các tập đoàn quốc tế, như NVIDIA, Coherent, Qualcomm, Samsung, LG, SK, Thermo Fisher...

Ông Võ Xuân Hoài nhấn mạnh NIC xác định vai trò của mình trước hết là kết nối và tạo nền tảng hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Võ Xuân Hoài, các nền tảng kết nối quốc tế như SEMIExpo Việt Nam sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, thị trường và yêu cầu của các đối tác toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho hay Semiexpo Viet Nam 2026 được định hướng tạo ra những kết nối thiết thực giữa Việt Nam và hệ sinh thái bán dẫn quốc tế. Bên cạnh trưng bày công nghệ, sự kiện sẽ có các hoạt động kết nối nhà cung ứng với bên mua, đối thoại chính sách, trao đổi về xu hướng thị trường và công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Việt Nam đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bước tiếp theo là chuyển hóa khát vọng đó thành hành động cụ thể. Tại Semiexpo Viet Nam 2026, trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những cơ hội thiết thực-kết nối các nhà cung ứng trong nước với các bên mua hàng toàn cầu, thúc đẩy đối thoại giữa ngành công nghiệp bán dẫn và Chính phủ, phát triển nguồn nhân lực trong tương lai và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế,” bà Linda Tan nói.

Bên cạnh đó, bà Linda Tan nhấn mạnh với mạng lưới toàn cầu của SEMI có thể góp phần kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế với Việt Nam, từ đó mở rộng cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tiếp cận ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Bà Linda Tan cho hay Semiexpo Viet Nam 2026 được định hướng tạo ra những kết nối thiết thực giữa Việt Nam và hệ sinh thái bán dẫn quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Hướng tới phát triển bền vững và cạnh tranh

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Chương trình phát động là yêu cầu phát triển ngành bán dẫn theo hướng bền vững, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà SoYoung Yang, Giám đốc Hợp tác Phát triển bền vững và Năng lượng của SEMI, chỉ ra sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, quản lý môi trường cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư, lựa chọn nhà cung ứng và khả năng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Do đó, việc tiếp cận sớm các tiêu chuẩn và xu hướng sản xuất bền vững ngay từ giai đoạn xây dựng năng lực trong nước sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

“Với chủ đề: Vượt trên khát vọng-Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam - Semiexpo Viet Nam 2026 hứa hẹn đưa những mục tiêu phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam đến gần hơn với năng lực thực tiễn thông qua các kết nối quốc tế và cơ hội hợp tác cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn ngày càng bền vững, siết chặt hơn các kết nối giữa ngành công nghiệp bán dẫn trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,” bà SoYoung Yang nói./.

Semiexpo Việt Nam năm nay được tổ chức với định hướng tăng cường hơn nữa các kết nối thực chất trong ngành bán dẫn. (Ảnh: Vietnam+)

Semiexpo Viet Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 3-4/12/2026, tại Thiskyhall Sala Convention Center, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 2 kỳ tổ chức vào năm 2024 và năm 2025, Semiexpo đã từng bước khẳng định là sự kiện quốc tế lớn nhất của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, hơn 300 doanh nghiệp quốc tế, trong đó có những tên tuổi hàng đầu, như NVIDIA, Intel, ASML, Lam Research, Coherent, Accretech, Applied Materials, Micron, Tokyo Electron, Infineon, Siemens và Amkor...

Bắc Ninh định hình không gian công nghiệp mới với trọng tâm bán dẫn, AI Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.