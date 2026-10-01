Tác nhân AI từng thử tấn công trang web Chính phủ Canada

Ngày 30/9, một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cho biết các tác nhân AI từng tìm cách xâm nhập vào một trang web của Chính phủ Canada song không thành công. Phía Canada khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống bị xâm phạm.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, công ty nghiên cứu AI Transluce cho biết các tác nhân này đã cố truy cập vào hệ thống của Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Canada vào ngày 28/5 và 9/6 vừa qua.

Cụ thể, dịch vụ "tìm kiếm bộ sưu tập" của Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Canada đã ghi nhận 899 yêu cầu từ dịch vụ trực tuyến miễn phí arquivo.pt – kho lưu trữ web quốc gia của Bồ Đào Nha; trong số đó có một loạt động thái tấn công mạng thô sơ nhưng dường như đã thất bại.

Theo Transluce, các xâm nhập có những phương thức tương đồng với hoạt động từng được ghi nhận trong cùng khoảng thời gian của tác nhân AI có liên quan đến OpenAI.

Tuy nhiên,Transluce nhấn mạnh hãng này “không hoàn toàn chắc chắn về việc quy trách nhiệm cho OpenAI” liên quan đến cuộc tấn công. Công ty cũng cho biết đã thông báo về sự việc này cho Chính phủ Canada từ ngày 28/9.



Trung tâm An ninh mạng Canada ngày 29/9 cho biết đã nắm được thông tin về các báo cáo về hoạt động nghi ngờ của tác nhân AI, song tuyên bố hiện tại “không có dấu hiệu nào cho thấy các hệ thống của chính phủ bị xâm phạm.”

Về phần mình, OpenAI cho biết đã nắm được thông tin về các báo cáo và đang xem xét các phát hiện; đồng thời cung cấp thông tin sơ bộ cho các quan chức Canada đang thực hiện quy trình rà soát của chính phủ.



Một số vụ xâm nhập gần đây trên toàn cầu do các tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát gây ra đã khiến các chính phủ và doanh nghiệp lo ngại.

Tuần trước, Australia cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã xâm nhập vào cổng thông tin dữ liệu y tế của chính phủ nước này hồi tháng 6 và truy cập trái phép vào các tệp tin; đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc một tác nhân AI tấn công trang web của chính phủ. Ngày 29/9, OpenAI đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công nói trên.



Các công ty AI hàng đầu thế giới đã cảnh báo về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ ngày càng mạnh mẽ này.

Theo nhận định của chuyên gia, các chính phủ trên toàn thế giới đang gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của AI./.

OpenAI thừa nhận sai sót nghiêm trọng của tác nhân AI Một số tác nhân AI đã truy cập các trang web của cơ quan Chính phủ Mỹ do các mô hình thường sử dụng những nguồn này như nguồn thông tin công khai có thẩm quyền.

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