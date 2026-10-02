Phú Thọ cần làm rõ phản ánh nhà dân nứt lún quanh dự án Vĩnh Phú Complex

Nhiều hộ dân sống quanh Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex), phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ phản ánh nhà ở xuất hiện nứt tường, lún nền, một số vị trí phình tường, cửa bị kẹt sau khi công trình triển khai thi công.

Việc kiểm tra, chụp ảnh, lập biên bản hiện trạng đã được thực hiện, nhưng những thắc mắc, kiến nghị của người dân chưa được giải quyết. Các hộ dân mong muốn sớm được thông tin về nguyên nhân hư hỏng, mức độ an toàn và phương án khắc phục.

Lo lắng trong những căn nhà xuất hiện hư hỏng

Những ngày cuối tháng 9, phóng viên tìm đến khu dân cư số 7, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, sau khi nhận phản ánh của các hộ dân sống quanh Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex).

Theo người dân, trong thời gian dự án thi công móng cọc, nhiều căn nhà xuất hiện nứt tường, lún nền, cửa bị kẹt. Tiếng ồn, bụi và nước phát sinh từ công trường cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Bà Trần Thị Kim Huê, Tổ trưởng tổ 73, khu 7 cũ, phường Nông Trang cho biết, gần 20 hộ dân tại dãy nhà mặt đường Hùng Vương bị ảnh hưởng. Nhiều căn nhà xuất hiện vết nứt tường, nền bị đội lên, khiến cửa không thể đóng mở bình thường; một số hộ phải cắt, chỉnh sửa cửa.

Theo bà Huê, người dân mong muốn hiện trạng từng căn nhà được ghi nhận đầy đủ bằng văn bản, có hình ảnh và xác nhận của các bên.

“Chụp ảnh xong phải có biên bản từng nhà để người dân đọc. Hiện trạng đúng thì người dân ký, không đúng thì phải chỉnh sửa. Sau này xảy ra vấn đề mới có căn cứ để đối chiếu,” bà Huê nói.

Ngày 9/5/2026, đại diện Bảo hiểm VietinBank (VBI) lập biên bản làm việc, giám định hiện trường theo phản ánh của bà Huê. Tại nhà bà Huê, biên bản ghi nhận tình trạng phình, nứt tường bờ rào phía sau và lún, nứt gạch chân tường giáp tường rào. Bà Huê đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục để bảo đảm an toàn cho gia đình và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dẫn phóng viên ghi nhận thực tế tại một số căn nhà quanh dự án, ông Nguyễn Ngọc Oánh, hộ dân sống sát công trường, cho biết khoảng 6 tháng qua, người dân thường xuyên lo lắng trước những dấu hiệu hư hỏng xuất hiện trong thời gian dự án thi công.

Theo ông Oánh, hoạt động khoan cọc không chỉ gây tiếng ồn mà nước phát sinh trong quá trình thi công còn tràn ra phía sau một số căn nhà, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt.

“Nhà tôi và các nhà sống quanh đây, nhà nào cũng bị nứt tường, trần nhà. Nhiều hộ còn bị nước do khoan cọc tràn ra phía sau. Nhiều nhà bị kẹt cửa phải cải tạo lại nền để có thể đóng mở. Có hộ phải thuê thợ đục, cắt hoặc chỉnh sửa,” ông Oánh chia sẻ.

Ông Oánh cho biết, trước khi dự án triển khai, đại diện chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm đã chụp ảnh hiện trạng các nhà xung quanh. Tuy nhiên, theo ông, người dân chưa được cung cấp đầy đủ biên bản của từng hộ dù đã nhiều lần đề nghị. Vì vậy, các hộ cho rằng chưa có đủ hồ sơ để đối chiếu hiện trạng trước và sau quá trình thi công.

Tại cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư ngày 21/11/2025 tại Nhà văn hóa khu dân cư số 7, người dân cũng nêu các yêu cầu liên quan đến an toàn công trình, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và phương án xe tải ra vào khu dân cư.

Ngày 22/8/2026, Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang tiếp tục tổ chức làm việc với các bên liên quan. Biên bản có sự tham gia của cán bộ chuyên môn, đại diện tổ dân phố và các hộ dân, ghi nhận phản ánh về ảnh hưởng đối với nhà ở trong quá trình thi công. Nội dung biên bản đề cập việc đơn vị thi công phối hợp với đơn vị bảo hiểm, cơ quan có thẩm quyền và các hộ dân để xử lý, sửa chữa những ảnh hưởng cần thiết, bảo đảm sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 22/9, dự án đã cơ bản hoàn thành phần móng cọc. Trong khi đó, người dân vẫn chờ thông tin cụ thể về nguyên nhân những hư hỏng, mức độ ảnh hưởng và phương án khắc phục đối với từng căn nhà.

Những dấu hiệu nứt, lún được ghi nhận tại hiện trường là cơ sở để người dân phản ánh, nhưng chưa thể thay thế kết luận chuyên môn về nguyên nhân và mức độ an toàn của nhà ở.

Điều người dân mong muốn trước mắt là được làm rõ những căn nhà xuất hiện nứt, lún để có phương án xử lý cụ thể nếu dự án tiếp tục thi công. Ngoài ra, việc một số hộ tự sửa cửa, chỉnh nền nhà mới chỉ giải quyết bất tiện trong sinh hoạt, còn những lo ngại về an toàn nhà ở vẫn cần được làm rõ bằng đánh giá chuyên môn và hồ sơ cụ thể.

Tường nhà ông Nguyễn Ngọc Oánh bị nứt rất nhiều. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Chờ thông tin về kết quả kiểm tra

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang Nguyễn Anh Tuấn cho biết trước khi công trình triển khai, đại diện chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm đã kiểm tra, chụp ảnh hiện trạng các hộ dân xung quanh. Quá trình này có đại diện Công an phường và bộ phận chuyên môn của Ủy ban Nhân dân phường tham gia.

Theo ông Tuấn, chủ đầu tư đã mua bảo hiểm để xử lý những trường hợp thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, cấp phường không có đủ chức năng, phương tiện chuyên môn để tự kết luận mức độ ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở. Việc xác định nguyên nhân các vết nứt, lún cần có cơ quan kiểm định chuyên môn, sử dụng thiết bị và đối chiếu hiện trạng trước, sau thi công.

Lãnh đạo phường cho rằng, hoạt động thi công một công trình quy mô lớn có thể gây những tác động nhất định đến khu vực xung quanh. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả kiểm định, không thể mặc định toàn bộ vết nứt, hư hỏng đều do thi công gây ra. Phường đã yêu cầu đơn vị thực hiện dự án bảo đảm an toàn; nếu gây thiệt hại phải sửa chữa, hoàn trả và bồi thường theo quy định.

Trước những phản ánh của người dân, ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân sinh sống quanh công trình nhà ở xã hội Vĩnh Phú Complex.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang và các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/9.

Tuy nhiên, đến ngày 1/10, Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang chưa nhận được thông báo hoặc kết luận từ Sở Xây dựng về vụ việc. Các hộ dân cũng đang chờ thông tin về nguyên nhân nứt, lún và phương án xử lý. Việc chưa có thông tin cụ thể khiến người dân tiếp tục băn khoăn về tình trạng nhà ở và sự an toàn khi sinh sống sát công trình.

Dự án Vĩnh Phú Complex được xây dựng tại đường Đại Nải, khu 7, phường Nông Trang, có tổng mức đầu tư hơn 1.053 tỷ đồng. Dự án gồm hai tòa nhà cao 15 tầng, một tầng hầm và một tầng tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn gần 91.000 m², cung cấp 863 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.600 người.

Trong thời gian chờ kết quả chuyên môn, các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ những căn nhà xuất hiện nứt, lún có bảo đảm an toàn để tiếp tục sinh sống hay không; thông tin biện pháp bảo đảm an toàn khi dự án thi công…

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về vụ việc này./.

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