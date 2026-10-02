Quảng Ninh hướng tới xây dựng “Thành phố hạnh phúc”

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra một chương mới trên hành trình phát triển của vùng Mỏ giàu truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm.”

Dấu mốc lịch sử này không chỉ khẳng định vị thế vượt trội mà còn đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn về tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị và mô hình phát triển. Trong đó, mục tiêu bao trùm và nhân văn nhất được Quảng Ninh xác định là hướng tới “Thành phố hạnh phúc”-nơi mọi người dân đều được thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự phát triển.

Trở thành thành phố là kết quả của quá trình nỗ lực, trưởng thành và kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, đây không chỉ là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn bứt phá mới với không gian phát triển đa cực, đa trung tâm, kết nối chặt chẽ giữa đô thị, nông thôn, biển đảo và biên giới.

Để thực hiện hóa mục tiêu trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại, xanh, gắn với di sản và có vị thế quốc tế, theo Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tổ chức lại không gian và hoàn thiện hạ tầng chiến lược, phát huy tối đa lợi thế biển, đảo, biên giới, di sản; đẩy mạnh kết nối giao thương trong nước và quốc tế.

Thành phố tập trung chuyển mạnh sang kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững dựa trên khoa học-công nghệ. Về phát triển kinh tế biển và kinh tế di sản, Quảng Ninh sẽ chuyển từ "bảo tồn đơn thuần" sang "bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn," nâng tầm du lịch và công nghiệp văn hóa đẳng cấp quốc tế. Thành phố chủ trương tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường và di sản lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Trung tâm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, xây dựng Quảng Ninh trở thành “Thành phố hạnh phúc” không phải là một khẩu hiệu, mà cần được cụ thể hóa bằng những chính sách, hành động và kết quả mà mỗi người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

Thành phố xác định các trụ cột chính để xây dựng không gian sống hạnh phúc và đáng sống; đó là phân bổ hợp lý thành quả tăng trưởng, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Địa phương thực hiện thí điểm các mô hình đột phá, trong đó nghiên cứu triển khai các mô hình như “Trường học xã hội chủ nghĩa” và “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” nhằm đảm bảo mọi trẻ em được phát triển toàn diện và người dân được chăm sóc sức.

Quảng Ninh chú trọng phát triển không gian xanh, hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, thân thiện và các thiết chế văn hóa, thể thao cộng đồng; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo dựng bộ máy phục vụ thông suốt, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Giá trị văn hóa và con người Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” kết hợp cùng các phẩm chất “Trí tuệ-nhân văn-hào sảng” tiếp tục là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất.

Sự đồng thuận của nhân dân, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên chính là nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là hình mẫu đô thị xanh, hiện đại, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

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