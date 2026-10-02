Quảng Trị quyết tâm biến 12.963 MW nguồn điện quy hoạch thành hiện thực

Tỉnh Quảng Trị đang siết tiến độ các dự án điện, rà soát năng lực nhà đầu tư và thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng truyền tải để hiện thực hóa 12.963 MW công suất nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu phân nhóm toàn bộ dự án, lập kế hoạch chi tiết, kiểm soát tiến độ, gắn với giải ngân hàng tháng và kiểm tra tiến độ hàng tuần.

Các dự án chậm tiến độ, đầu tư cầm chừng phải được rà soát, xử lý theo quy định; năng lực nhà đầu tư phải được đánh giá thực chất, không để dự án nằm kéo dài trên hồ sơ. Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư phải hoàn thành trong tháng 10, chậm nhất đầu tháng 11/2026.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, Quảng Trị có 12.963,4 MW công suất nguồn điện đến năm 2030. Tính cả nguồn hiện có, tổng công suất dự kiến đạt khoảng 14.491 MW.

Hiện nay toàn tỉnh Quảng Trị có 40 nhà máy điện vận hành thương mại, tổng công suất trên 1.464 MW, cùng 1.524 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 148 MW. Phần công suất còn lại đang ở các giai đoạn thực hiện đầu tư; trong đó, 6 dự án đang thi công nhưng vướng giải phóng mặt bằng; 27 dự án đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công; 8 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư; 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa chọn được nhà đầu tư; 26 dự án đang thẩm định chủ trương và 21 dự án chưa có hồ sơ đề xuất.

Tỉnh Quảng Trị rà soát và xác định có 17 dự án năng lượng chậm tiến độ với tổng công suất hàng nghìn MW. Vướng mắc tập trung ở giải phóng mặt bằng, đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu nối hạ tầng, xác định giá điện và nguồn vốn.

Việc rà soát năng lực nhà đầu tư được tỉnh quan tâm đặt ra nhằm phân loại rõ dự án có khả năng tiếp tục triển khai, dự án nào cần tháo gỡ và dự án phải xử lý theo quy định nếu không còn đủ điều kiện thực hiện.

Một nút thắt khác là hạ tầng truyền tải cũng là vấn đề nan giải mà tỉnh cần phải tập trung giải quyết. Theo EVN, đến năm 2030 riêng Quảng Trị cần truyền tải khoảng 13.700 MW; nguồn điện đấu nối vào lưới 110 kV dự kiến tăng thêm hơn 2.400 MW, nâng tổng công suất nguồn đấu nối vào lưới điện phân phối lên khoảng 3.000 MW. Quy mô nguồn tăng nhanh có nguy cơ gây quá tải một số đường dây như Đông Hà - Lao Bảo, Đông Hà - Đồng Hới, Tuyên Hóa - Sông Gianh và Ba Đồn - Đồng Hới.

Để đưa nguồn điện mới lên lưới, tỉnh Quảng Trị đang thúc đẩy hoàn thành các công trình truyền tải quan trọng như Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2 và đường dây 500 kV, Lao Bảo - Quảng Trị 2, Trạm biến áp 500 kV Lao Bảo. Riêng tuyến đường dây này dài khoảng 34,58 km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.

Trong khi đó, phụ tải tại chỗ của tỉnh Quảng Trị còn thấp. EVN dự báo công suất phụ tải năm 2030 của tỉnh khoảng 792 MW, trong khi tổng công suất nguồn dự kiến 14.491 MW, cao gấp 18,3 lần. Khoảng cách lớn này đặt ra yêu cầu cho tỉnh Quảng Trị là việc cân đối vừa tăng khả năng truyền tải điện ra ngoài tỉnh, vừa thu hút các ngành công nghiệp sử dụng điện lớn./.

Quảng Trị đón thêm 400 MW điện gió, vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng Quảng Trị tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và từng bước hoàn thành quy mô công suất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

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