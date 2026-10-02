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Malaysia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ Halal với Việt Nam

Malaysia và Việt Nam hợp tác phát triển công nghệ Halal, chú trọng chứng nhận, tiêu chuẩn và ngành công nghiệp Halal, mở ra cơ hội mới cho hai nước.

Bùi Hoàn
Các hãng thực phẩm và đồ uống lớn tìm cách khai thác thị trường Halal. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)
Các hãng thực phẩm và đồ uống lớn tìm cách khai thác thị trường Halal. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Đại học Malaysia Perlis (UniMAP) mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ Halal, đặc biệt chú trọng vào quy trình cấp chứng nhận Halal.

Hiệu trưởng UniMAP, ông Syed Faizuddin Putra Jamalullail, cho biết năng lực nghiên cứu của trường mở ra cơ hội hợp tác thực tiễn mạnh mẽ với Việt Nam, nhất là về công nghệ, tiêu chuẩn và phát triển ngành công nghiệp Halal.

Ông nhấn mạnh rằng UniMAP từng có chuyến thăm làm việc tại Trung tâm Halal Osaka (Nhật Bản), nơi các bên thảo luận về cơ hội cho sinh viên tham gia đào tạo thực tế tại doanh nghiệp và trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành liên quan đến Halal.

Hãng tin Bernama dẫn lời ông Syed Faizuddin nhấn mạnh: "Từ kinh nghiệm tại Nhật Bản, chúng tôi hy vọng hoạt động chia sẻ chuyên môn tương tự cũng có thể được triển khai tại Việt Nam."

Chương trình tại Nhật Bản của UniMAP đã thu hút sự tham gia của sinh viên các ngành quản trị kinh doanh và kỹ thuật hóa học, bao gồm cả sinh viên chuyên ngành công nghệ thực phẩm.

Trải nghiệm này có thể đóng vai trò nền tảng cho các sáng kiến chia sẻ kiến thức tương tự tại Việt Nam, trong bối cảnh cả hai quốc gia đang tìm kiếm cơ hội hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực Halal.

Ông Ramlan Osman, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT), cho biết cơ quan này có thể đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam về công nghệ, tiêu chuẩn và phát triển ngành công nghiệp Halal.

Ông giải thích rằng HALCERT hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và đội ngũ của cơ quan này tham chiếu quy trình của Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) - cơ quan cấp chứng nhận Halal của Malaysia - khi xác định các tiêu chí Halal cho sản phẩm.

Ông Ramlan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu logistics Halal trong việc duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng, đồng thời khẳng định các yêu cầu về Halal cần được tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu vận chuyển, kho bãi cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng bao gồm cấp chứng nhận và chế biến sản phẩm Halal, nông sản giá trị gia tăng, công nghệ lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, cũng như các giải pháp đổi mới trong kho lạnh và hậu cần./.

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(TTXVN/Vietnam+)
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