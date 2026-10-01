Indonesia cải tổ nội các, thay thế hàng loạt quan chức chủ chốt

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/10 tiến hành đợt cải tổ nội các và bộ máy nhà nước quy mô lớn, thay thế hàng loạt quan chức ở các lĩnh vực đối ngoại, chính trị-an ninh, công nghiệp, năng lượng và cảnh sát.

Đây là đợt thay đổi nhân sự cấp cao thứ hai trong thời gian ngắn, sau khi Chính phủ Indonesia nhiều lần điều chỉnh nội các kể từ đầu nhiệm kỳ.

Trong buổi lễ được tổ chức tại Dinh Tổng thống ở Jakarta, ông Prabowo đã bổ nhiệm 15 quan chức, gồm 3 bộ trưởng điều phối, 2 bộ trưởng, 5 thứ trưởng, 2 lãnh đạo cơ quan, 2 phó lãnh đạo cơ quan và Tổng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia. Đây là lần cải tổ thứ 7 kể từ khi chính quyền Prabowo bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 10/2024.

Với 15 vị trí được điều chỉnh chỉ trong một ngày, đợt cải tổ mới cho thấy Chính phủ Prabowo tiếp tục quá trình sắp xếp nhân sự ở các vị trí then chốt, đồng thời tạo một bộ máy mới phù hợp hơn với các ưu tiên về tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, an ninh và vai trò đối ngoại của Indonesia.

Trong lĩnh vực đối ngoại, việc đưa nhà ngoại giao chuyên nghiệp Arrmanatha Christiawan Nasir lên làm Ngoại trưởng được nhận định có thể tạo thêm vai trò cho Bộ Ngoại giao trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại.

Ông Nasir sau lễ nhậm chức cho biết các ưu tiên của mình bao gồm duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Trước đó, ông Arrmanatha từng là Thứ trưởng Ngoại giao và Đại diện thường trực Indonesia tại Liên hợp quốc ở New York.

Trong khi đó, việc thay đổi một loạt vị trí điều phối kinh tế, công nghiệp và năng lượng diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang tìm cách nâng tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp chế biến và thực hiện các chương trình lớn về năng lượng, đầu tư và phát triển hạ tầng.

Ở lĩnh vực chính trị-an ninh, ông Dudung Abdurachman được bổ nhiệm Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh, trong khi ông Komjen Pol. Suyudi Ario Seto được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia./.

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