Lào tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, diễn ra từ ngày 28/9-1/10, đã thông qua 3 dự thảo Nghị quyết và đưa ra hướng chỉ đạo đối với việc tiếp tục giải quyết vấn đề khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng xe nhập lậu, xe nhập khẩu không đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm và yêu cầu các ủy viên trung ương Đảng tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung giải quyết các hiện tượng tiêu cực là vấn đề nóng trong xã hội, như vũ khí lậu, ma túy, lừa đảo trực tuyến, cướp giật, tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý các trang mạng xã hội có nội dung xuyên tạc.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo khắc phục và phục hồi hậu quả thiên tai, lũ lụt, nhất là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, vùng sản xuất để sớm đưa đời sống nhân dân trở lại bình thường.

Thứ ba, chú trọng chỉ đạo việc thu hoạch, bảo quản nông sản mùa mưa và chuẩn bị cho sản xuất mùa khô, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa của người dân.

Toàn cảnh Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thứ tư, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương sát với thực tiễn, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thứ năm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý nghiêm tình trạng xe nhập lậu, khai thác trái phép khoáng sản, tài nguyên rừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đề nghị các ủy viên trung ương Đảng nâng cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị, nỗ lực phấn đấu, tập trung trí tuệ, sức lực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá từng lĩnh vực, ngành và địa phương do mình phụ trách, nhằm thúc đẩy phong trào thực tế, tạo chuyển biến nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; quyết tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cản trở trong dịch vụ và quản lý nhà nước ở từng ngành, từng cấp để tạo sự chuyển biến nhanh chóng và hiệu quả./.

Ưu tiên hàng đầu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn khẳng định “phát triển ưu tiên cấp thiết hàng đầu là nhiệm vụ lịch sử của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời kỳ mới và đây cũng là nhu cầu cấp bách của nhân dân Lào các dân tộc.”