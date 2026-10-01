Vụ chìm tàu trên biển Java: Indonesia bắt thuyền trưởng tàu Virgo Transport 8

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ và xác định thuyền trưởng tàu Virgo Transport 8 là nghi phạm hình sự liên quan vụ tàu bị lật trên biển Java hồi tháng 9, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng.

Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia Trunoyudo Wisnu Andiko ngày 1/10 cho biết thuyền trưởng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan vụ tai nạn.

Người phát ngôn Andiko cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ và chính thức xác định thuyền trưởng là nghi phạm. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về các hành vi bị cáo buộc.

Quan chức cảnh sát cấp cao Kukuh Prabowo ngày 30/9 cho biết thuyền trưởng bị nghi vi phạm luật hàng hải khi vẫn cho tàu xuất phát dù biết phương tiện không đủ điều kiện an toàn để hoạt động.

Theo luật của Indonesia, nếu hành vi này dẫn đến chết người và gây thiệt hại về tài sản, người vi phạm có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Cả ông Trunoyudo và ông Kukuh chưa công bố cụ thể những hành vi nào của thuyền trưởng là căn cứ để khởi tố.

Tàu Virgo Transport 8 chở 243 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, bị lật trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Java ngày 13/9, khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya của tỉnh Đông Java tới Banjarmasin của tỉnh Nam Kalimantan.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia (Basarnas), 108 người đã được cứu sống, 78 người thiệt mạng và 57 người vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Các thợ lặn đang tiếp cận khu vực chiếc phà gặp nạn để tìm những người mất tích có thể còn mắc kẹt trên tàu. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do dòng chảy biển mạnh và kết cấu tàu không ổn định, gây nguy hiểm cho lực lượng tham gia tìm kiếm.

Tai nạn đường thủy xảy ra tương đối thường xuyên tại Indonesia, quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc lớn vào vận tải đường biển để phục vụ đi lại, giao thương và du lịch.

Điều kiện thời tiết khó lường cùng những vấn đề về tiêu chuẩn và thực thi quy định an toàn được xem là các yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn./.

Vụ chìm tàu trên biển Java: Indonesia gia hạn tìm kiếm 126 người mất tích Ngày 19/9, Indonesia đã gia hạn thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm những người còn mất tích sau vụ tàu chở khách Virgo Transport 8 bị chìm trên biển Java hồi tuần trước.