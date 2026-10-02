Thời tiết ngày 2/10: Các khu vực xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Nhiều khu vực khác chủ yếu xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/10

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã. phường: Thông Nguyên; Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tiên Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 2/10, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa đến mưa to như: Xuân Minh2 82,2mm, Tiên Nguyên2 17,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Tuyên Quang đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cần Thơ: Mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà ở Thiên tai tại Cần Thơ làm 67 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 45 căn bị tốc mái một phần và 22 căn bị tốc mái hoàn toàn; thiệt hại về tài sản ước tính gần 1,6 tỷ đồng.