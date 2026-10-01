Tây Ninh đặt mục tiêu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch về hành động thực hiện chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới giảm 8-9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030.

Địa phương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải, phát thải khí nhà kính; tăng cường tái sử dụng, tái chế, thu hồi tài nguyên và năng lượng, góp phần phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 8-9% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU); 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo quy định.

Tỉnh đồng thời hoàn thành rà soát, đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất của các cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê, từng bước chuyển đổi công nghệ theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng nguyên, nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và tiềm năng hấp thụ carbon trên địa bàn tỉnh; đánh giá tiềm năng phát triển, triển khai các chương trình, dự án tạo tín chỉ carbon trong những lĩnh vực có tiềm năng, tạo cơ sở để tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu ngăn chặn ô nhiễm, phục hồi chất lượng môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo kế hoạch, tỉnh xác định bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh phấn đấu thu gom, xử lý 100% chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt đô thị; 98% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; giảm 8-9% lượng phát thải khí nhà kính và duy trì độ che phủ rừng ổn định ở mức 9,74%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đầu tư hoàn thiện các khu xử lý chất thải theo quy hoạch, đưa vào hoạt động hai dự án điện rác; thành lập mới ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái và 1 khu công nghiệp xanh vào năm 2030./.

Tây Ninh thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách trên 10% Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 52.000 tỷ đồng, hoàn thành 96,4% dự toán Trung ương giao.