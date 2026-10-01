Lưu lượng nước về hồ lớn, thủy điện Trị An tăng xả lũ

Công ty Thủy điện Trị An điều chỉnh tăng gấp 3 lần lượng xả lũ qua đập tràn do lưu lượng nước thượng nguồn về hồ lớn, trong khi thủy triều hạ nguồn sông Đồng Nai đã qua đỉnh và đang xuống.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lúc 8 giờ, ngày 1/10, mực nước thượng lưu hồ chứa đạt cao trình 61,5 m (cao trình thiết kế 62m); lưu lượng nước thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ đạt 1.710 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 146 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 782 m3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang hạ thấp dần; để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành tăng xả nước qua đập tràn vào hai thời điểm trong ngày 1/10.

Lúc 13 giờ, đơn vị vận hành tăng lưu lượng xả lên 288 m3/s. Lúc 16 giờ, ngày 1/10 tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn lên 423 m3/s.

Như vậy, sau 16 giờ, ngày 1/10, tổng lưu lượng nước từ hồ chứa thủy điện Trị An xả xuống hạ du sông Đồng Nai với tổng lưu lượng khoảng 1.200 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết tùy theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.

Nước về hồ lớn, Thủy điện Trị An tăng xả lũ xuống hạ du Công ty Thủy điện Trị An cho biết lúc 16 giờ, ngày 23/9, mực nước thượng lưu hồ đạt 60,68m; lưu lượng nước về hồ đạt 2.260m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 276m3/s.

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