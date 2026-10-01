Quảng Trị: Khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom lớn

Ngày 1/10, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện một quả bom lớn, dài khoảng 1m.

Địa phương đã khoanh vùng, bảo vệ, đồng thời báo cho đơn vị liên quan tiến hành xử lý theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực.

Trước đó, ngày 30/9, trong lúc đi làm rẫy về anh Hồ Văn Thông (sinh năm 1990), trú tại thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập, phát hiện một quả bom nằm sát bờ sông, cách cầu treo A Xóc khoảng 150m về phía Đông Nam.

Theo thông tin ban đầu, quả bom có chiều dài khoảng 1m, hiện chưa xác định được chủng loại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã phối hợp với Công an và lực lượng quân sự xã Hướng Lập chăng dây khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân không được đến gần, đi vào khu vực nguy hiểm hay chăn thả gia súc tại khu vực này nhằm bảo đảm an toàn.

Địa phương đã liên hệ với lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý quả bom theo quy định./.

Hủy nổ an toàn quả bom nặng khoảng 200kg được phát hiện dưới lòng sông Đà Quả bom là loại bom hàng không công phá đa dụng GP 250LP do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, dài khoảng 120cm, trọng lượng khoảng 200kg và có sức công phá trên diện rộng khi phát nổ.