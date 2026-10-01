Cần Thơ: Mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà ở

Ngày 1/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà ở, công trình phụ trợ và sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê ban đầu, thiên tai làm 67 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 45 căn bị tốc mái một phần và 22 căn bị tốc mái hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 1,6 tỷ đồng.

Ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại các ấp triển khai phương châm "4 tại chỗ," hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lãnh đạo xã trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra tình hình, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu dọn vật liệu, dựng lại nhà cửa, sửa chữa những căn nhà bị tốc mái, đồng thời động viên các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các lực lượng cũng được huy động khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ, khai thông các tuyến đường bị cản trở, kiểm tra những trụ điện bị nghiêng và xử lý các công trình bị hư hỏng.

Đối với những hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn, địa phương hỗ trợ tìm nơi ở tạm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn trong thời gian chờ sửa chữa nhà cửa. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục rà soát, ghi nhận hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại của từng hộ dân để tổng hợp, báo cáo cấp trên, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

Ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra trên địa bàn xã ngày 1/10. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, trước đó, căn cứ các bản tin dự báo, cảnh báo giông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn thành phố, địa phương đã chủ động thông tin đến các ấp, triển khai công tác ứng phó và bố trí lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, giông lốc diễn ra bất ngờ, gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Cũng trong đêm 30/9, dông lốc cũng xảy ra tại xã Thạnh An làm tốc mái, hư hỏng nhiều căn nhà, một số cột điện bị đổ, ảnh hưởng đến ruộng lúa và hoa màu của người dân. Theo thống kê ban đầu, có 3 căn nhà tại ấp Thầy Ký bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại về nhà ở ước tính khoảng 200 triệu đồng. Thiên tai không gây thiệt hại về người.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, quân sự xã Thạnh An đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Sáng 1/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ đạo lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại các ấp khẩn trương sửa chữa nhà cửa, giúp người dân sớm có nơi cư trú ổn định, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Địa phương đồng thời triển khai xử lý các công trình công cộng bị hư hỏng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng và sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ đang tổng hợp tình hình thiệt hại do dông lốc từ các địa phương để đánh giá mức độ ảnh hưởng, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, xem xét hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất./.

Người dân Cần Thơ chật vật khi triều cường vượt báo động III Khoảng 17 giờ ngày 28/9, triều cường tiếp tục dâng cao, kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trở lại, gây cảnh ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm.