Giá dầu hạ nhiệt khi nguồn cung phục hồi, bất chấp rủi ro từ Trung Đông

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên 2/10, khi thị trường chuyển sự chú ý sang các dấu hiệu phục hồi nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Điều này làm lu mờ phần nào những lo ngại về khả năng tái bùng phát căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Bên cạnh đó, việc phía Mỹ gây sức ép buộc châu Âu xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp cũng góp phần tạo thêm động lực kéo giá "vàng đen" đi xuống, bất chấp quyết định ngừng xuất khẩu nhiên liệu từ phía Trung Quốc.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 70 xu (tương đương 0,7%) xuống mức 101,61 USD/thùng vào lúc 13 giờ 35 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 85 xu (0,9%) xuống mức 92,02 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đang hướng tới một tuần sụt giảm.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường đang tiếp nhận và đánh giá một loạt các tín hiệu đan xen.

Một mặt, hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia đang khả quan hơn, mặt khác lại xuất hiện thông tin phía Mỹ điều động thêm tàu sân bay thứ ba cùng hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Truyền thông đưa tin giới chức Mỹ đang cân nhắc việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Thêm vào đó, rủi ro thắt chặt nguồn cung còn hiện hữu khi phía Trung Quốc quyết định tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế trong tháng 10/2026 để bảo vệ lượng dự trữ nội địa.

Trong bối cảnh phức tạp hiện thời, giới chức Mỹ đã yêu cầu các nước châu Âu như Đức và Pháp phải giải phóng kho dự trữ dầu diesel khẩn cấp để giúp hạ nhiệt thị trường toàn cầu. Nếu không, khu vực sẽ phải đối mặt với nguy cơ Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này.

Các nhà phân tích tại công ty môi giới Phillip Nova đánh giá mốc 100 USD/thùng hiện đã trở thành ngưỡng tâm lý và định vị quan trọng của giới giao dịch. Thị trường đang ngày càng nhận thức rõ kịch bản chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trong thời gian dài./.

Giá dầu Brent tăng hơn 4% trước những diễn biến mới tại Trung Đông Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 4,37%, hay 4,28 USD, lên 102,31 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao cùng kỳ khép phiên ở mức 92,87 USD/thùng, tăng 2,71%, hay 2,45 USD.